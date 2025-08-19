Arturo Vidal siempre habla bien de Hugo González, quien fue nombrado como uno de los entrenadores interinos de Colo Colo. En el Cacique todo es turbulencia en medio de la salida de Jorge Almirón y hubo un vuelco en la planificación inicial, aunque en el fondo todo fue por seguir el plan original.

Héctor Tapia finalmente declinó encabezar al plantel profesional albo en el duelo contra Palestino y el Superclásico frente a Universidad de Chile. Por eso mismo, entre Luis Pérez y González serán quienes dirijan. Hace tres semanas, se emitió la entrevista del formador de Vidal en El Reinado, su programa de conversación.

Fue un diálogo de casi una hora que sirvió para recapitular muchos momentos en las divisiones inferiores albas. Entre el King, el preparador físico Juan Ramírez y Hugo González rieron de buena gana. Una de las anécdotas que revivieron fue después de un partido fuera de Chile.

Hugo González asumirá su tercer interinato en Colo Colo. (Felipe Zanca/Photosport).

“En la noche esa después del partido. Pidieron permiso para salir. ¿Te acordai? Sí, ya salgan. Podían salir en esa época. Me decían ‘profe, no tengo plata”, contó el otrora defensor del Cacique, Cobreloa y Cruz Azul de México, entre tantos otros clubes. También jugó una Copa América en 1991.

Siguió adelante con la historia. “Ya toma. Le pasé 20 dólares. A plata de hoy deben ser unos 20 dólares, jajaja. Salieron, volvieron. Decían ‘no, profe lo pasamos súper bien. Fuimos a una discoteque. Bailamos”, dijo Hugo González, quien cuando concedió esta entrevista era el DT del equipo Sub 16 del Eterno Campeón.

La historia de Arturo Vidal con Hugo González: “¡Con la plata mía y yo nada!”

Arturo Vidal tuvo diálogo con Hugo González tras regresar de aquella aventura. Por cierto, su entrenador quería saber cómo había terminado todo. “¿Y cómo lo pasaste?”, fue lo que contó el flamante estratego bombero del primer equipo de Colo Colo.

“No, si le toqué las t*titas…”, dijo González con gesto técnico incluido. Sacó varias risas en una historia repudiable para contar en calidad de formador de nuevos talentos en el club más grande de Chile. La respuesta del DT es todavía peor.

El gesto de Hugo González al contar esa historia. (Captura El Reinado).

Dijo “yo le dije ‘Chi, con la plata mía y yo nada, tú no más”, y desató las carcajadas de Arturo Vidal y Juan Ramírez. El King y Hugo González están listos para trabajar juntos de nuevo. El tiempo dirá cómo termina esta aventura, que a priori tendrá dos partidos oficiales.

Hugo González y la conclusión de esa historia. (Captura El Reinado).

