Colo Colo da vuelta la página del terrible final que tuvo el proceso de Jorge Almirón y mira al futuro. El Cacique se prepara para duelos claves antes de la pausa de la Liga de Primera, con una dupla conocida al mando.

Blanco y Negro ha elegido a Hugo González y Luis Pérez como los técnicos interinos del Eterno Campeón tras la salida del argentino. Ambos tendrán la misión de levantar al Cacique hasta el parón de septiembre, aunque podría ser mucho más.

Y es que si bien desde la dirigencia del Cacique han insistido en que la idea es que este interinato sea hasta el Superclásico con la U de Chile, puede haber sorpresas. Esto, porque en el Estadio Monumental ven con buenos ojos que se queden hasta el final de la temporada.

Hugo González puede quedarse como el técnico interino de Colo Colo hasta fin de año

Colo Colo sorprendió a todos luego de que los rumores instalaran a Héctor Tapia en su banca. Finalmente el Cacique eligió a Hugo González y Luis Pérez como los encargados del plantel del primer equipo para lo que se viene antes del receso, aunque podría ser mucho más.

Hugo González toma la banca de Colo Colo de forma interina por tres partidos, pero podría ser mucho más. Foto: Photosport.

Fue el periodista Cristián Alvarado quien en Los Tenores de Radio ADN reveló que en Blanco y Negro pensarían en extender el periodo. “No lo voy a descartar porque es una posibilidad cierta que se pueda extender, más allá de lo que dijo Aníbal Mosa“, lanzó.

Según explicó el reportero, la idea inicial era que tomaran el equipo para los choques con Palestino y Universidad de Chile para elegir a alguien una vez se reinicie el torneo. “Está la Supercopa, un receso y podría llegar con un nuevo técnico para lo que resta de temporada“.

Eso sí, ahí el periodista albo fue categórico en señalar en que esto puede estirarse mucho más. “No voy a descartar que se terminen quedando hasta el final de la temporada“.

Quedará esperar ahora para ver lo que digan desde Blanco y Negro al respecto. La dirigencia da una sorpresa con los interinos que asumirán, lo que desde ya deja instalada las dudas sobre un acuerdo avanzado con el sucesor de Jorge Almirón.

Colo Colo jugará los próximos partidos con Hugo González y Luis Pérez en la banca. El Cacique se prepara para un nuevo ciclo y tendrá al mando al formador de Arturo Vidal.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con Hugo González y Luis Pérez como sus técnicos interinos, Colo Colo pone la mira en lo que será el choque con Palestino. El encuentro entre el Cacique y los Árabes está programado para este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna.

