Copa Africana 2025: Agenda de partidos hoy sábado 10 de enero y qué canal transmite cuartos de final

Revisa los partidos de la jornada en la Copa Africana de Naciones, en la etapa final del certamen.

Por Franccesca Arnechino

Copa Africana de Naciones 2025.
© Confederation of African FootballCopa Africana de Naciones 2025.

Comenzó una nueva edición de la Copa Africana de Naciones 2025, torneo de selecciones que se juega antes del Mundial de 2026.

El certamen tiene a Marruecos como el país anfitrión, que contará con la participación, entre otras, de Egipto, Nigeria, Senegal, Camerún y Costa de Marfil, entre otros.

Agenda de partidos Copa Africana de Naciones 2025

En las últimas horas se confirmó que algunos partidos de la fase de grupos y todas las rondas de eliminación directa de la Copa Africana de Naciones 2025 estarán disponibles en vivo a través de las diferentes señales de Claro Sports.

Es decir, sitio web, plataformas digitales y canales especializados, con alcance para los 16 países de Latinoamérica, excepto Colombia (Transmite Win sport).

Claro Sports: 169 (SD) – 469 (HD)

Partidos hoy

  • Argelia vs. Nigeria | 13:00 horas | Gran Estadio de Marrakech.
  • Egipto vs. Costa de Marfil | 16:00 horas | Estadio de Agadir.
Marruecos venció a Camerún y selló su clasificación a las semifinales

Marruecos sigue firme en su ilusión de volver a conquistar la Copa Africana de Naciones tras 50 años. El anfitrión venció con autoridad 2-0 a Camerún en Rabat y se clasificó a las semifinales, donde espera al ganador entre Nigeria y Argelia.

Con Brahim Díaz como figura y goleador del torneo, y el tanto decisivo de Ismael Saibari, los Leones del Atlas dominaron el partido y regresan a esta instancia por primera vez desde 2004, impulsados por el apoyo de su público y el recuerdo de su histórica actuación en Qatar 2022.

Marruecos volverá a estar entre los cuatro mejores de la Copa Africana de Naciones después de dos décadas, ya que no alcanzaba las semifinales desde la derrota frente a Túnez en 2004, y sueña con repetir la gloria lograda hace 50 años, cuando conquistó su único título continental en 1976.

