Comenzó una nueva edición de la Copa Africana de Naciones 2025, último torneo de selecciones que se juega antes del Mundial de 2026.

El certamen tiene a Marruecos como el país anfitrión, que contará con la participación, entre otras, de Egipto, Nigeria, Senegal, Camerún y Costa de Marfil, entre otros.

Agenda de partidos Copa Africana de Naciones 2025

En las últimas horas, se confirmó que algunos partidos de la fase de grupos y todas las rondas de eliminación directa de la Copa Africana de Naciones 2025 estarán disponibles en vivo a través de las diferentes señales de Claro Sports .

Es decir, sitio web, plataformas digitales y canales especializados, con alcance para los 16 países de Latinoamérica, excepto Colombia (Transmite Win sport).

Claro Sports: 169 (SD) – 469 (HD)

Partidos hoy

Mali vs. Senegal | 13:00 horas | Estadio de Tánger, Tánger.

| Estadio de Tánger, Tánger. Camerún vs. Marruecos | 16:00 horas | Prince Moulay Abdellah Stadium, Marruecos.

Grupos de la Copa Africana de Naciones 2025

La Copa Africana de Naciones 2025 contará con 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro equipos. Avanzarán a los octavos de final los dos primeros lugares de cada grupo.

Además de los cuatro mejores terceros, lo que garantiza competencia abierta hasta la última jornada de la fase de grupos.

Grupo A

Marruecos

Malí

Zambia

Comoras

Grupo B

Egipto

Angola

Sudáfrica

Zimbabwe

Grupo C

Nigeria

Túnez

Tanzania

Uganda

Grupo D

Senegal

República Democrática del Congo

Benín

Botsuana

Grupo E

Argelia

Burkina Faso

Guinea Ecuatorial

Sudán

Grupo F