Copa Africana de Naciones

Copa Africana 2025: Agenda de partidos hoy viernes 9 de enero y qué canal transmite

Revisa los partidos de la jornada en la Copa Africana de Naciones.

Por Franccesca Arnechino

Copa Africana de Naciones 2025.

Comenzó una nueva edición de la Copa Africana de Naciones 2025, último torneo de selecciones que se juega antes del Mundial de 2026.

El certamen tiene a Marruecos como el país anfitrión, que contará con la participación, entre otras, de Egipto, Nigeria, Senegal, Camerún y Costa de Marfil, entre otros.

Agenda de partidos Copa Africana de Naciones 2025

En las últimas horas, se confirmó que algunos partidos de la fase de grupos y todas las rondas de eliminación directa de la Copa Africana de Naciones 2025 estarán disponibles en vivo a través de las diferentes señales de Claro Sports.

Es decir, sitio web, plataformas digitales y canales especializados, con alcance para los 16 países de Latinoamérica, excepto Colombia (Transmite Win sport).

Claro Sports: 169 (SD) – 469 (HD)

Partidos hoy

  • Mali vs. Senegal | 13:00 horas | Estadio de Tánger, Tánger.
  • Camerún vs. Marruecos | 16:00 horas | Prince Moulay Abdellah Stadium, Marruecos.
Grupos de la Copa Africana de Naciones 2025

La Copa Africana de Naciones 2025 contará con 24 selecciones, divididas en seis grupos de cuatro equipos. Avanzarán a los octavos de final los dos primeros lugares de cada grupo.

Además de los cuatro mejores terceros, lo que garantiza competencia abierta hasta la última jornada de la fase de grupos.

Grupo A

  • Marruecos
  • Malí
  • Zambia
  • Comoras

Grupo B

  • Egipto
  • Angola
  • Sudáfrica
  • Zimbabwe
Grupo C

  • Nigeria
  • Túnez
  • Tanzania
  • Uganda

Grupo D

  • Senegal
  • República Democrática del Congo
  • Benín
  • Botsuana

Grupo E

  • Argelia
  • Burkina Faso
  • Guinea Ecuatorial
  • Sudán
Grupo F

  • Camerún
  • Costa de Marfil
  • Gabón
  • Mozambique
