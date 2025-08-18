El ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo ya no va más. El argentino armará maletas luego de la humillante caída por 4-1 ante Universidad Católica, resultado que colmó la paciencia para su ya muy desgastado ciclo en este terrible 2025.

Previo al arribo de un reemplazante definitivo para el argentino, en el Monumental ya adelantaron las charlas con Héctor Tapia, actual jefe del Fútbol Joven, para que asuma de manera interina por un par de compromisos.

Y ojo, que Aníbal Mosa confirmó que dirigirá al primer equipo del Cacique hasta el Superclásico ante la U, un partido que Tito en sus dos ciclos pasados como DT albo solo supo ganar.

Los brillantes números de Héctor Tapia en los Superclásicos

En total ante la U el futuro interino del Cacique dirigió un total de cuatro compromisos, siendo todas victorias. Es más, en su primer apretón ante los azules también lo hizo de emergencia y dio la sorpresa al ganar con un Colo Colo que, al igual que ahora, venía atravesando una dura crisis.

Fue el 10 de noviembre del 2013, cuando los albos vencieron por 3-2 en el Estadio Monumental gracias a un agónico gol de Felipe Flores. El resto de los tantos del Cacique corrieron por cuenta de Esteban Pavez y Juan Delgado.

De ahí se siguieron acumulando victorias. 1-0 en el Estadio Nacional el 6 de abril del 2014, 2-0 en el Monumental el 19 de octubre del 2019, 2-1 en el Estadio Nacional el 14 de marzo y 1-0 en el Monumental el 25 de agosto del 2018.

En total, cinco victorias en la misma cantidad de partidos en donde los albos anotaron nueve goles y recibieron apenas tres. Un rendimiento notable del que los hinchas albos se aferran para ganar aunque sea un clásico en este 2025 para el olvido.

¿Cuándo se jugará el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

Albos y azules se verán las caras el domingo 31 de agosto a las 15:30 horas en el Estadio Monumental.

