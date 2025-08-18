Héctor Tapia será el técnico interino de Colo Colo cuando se oficialice la salida de Jorge Almirón del Monumental, lo cual se dilató para este martes tras la fallida reunión extraordinaria de Blanco y Negro.

Tito de esta manera tomará al Cacique por tercera vez en su carrera como entrenador. Actualmente se desempeña como gerente del fútbol formativo de los albos.

Héctor Tapia proyecta jóvenes para Colo Colo

Por lo mismo es que seguramente le dará muchas chances a los canteranos. De hecho, hace dos semanas tras el encuentro ante Valladolid en el que debutaron muchos jóvenes, aseguró que ese es el camino a seguir.

“Con motivo del amistoso internacional frente al Real Valladolid Club de Fútbol, varios jugadores de nuestras divisiones menores tuvieron la oportunidad de integrar el plantel del primer equipo de Colo Colo”, sostuvo en sus redes.

Tito Tapia será el nuevo entrenador de Colo Colo, al menos de forma interina

Luego dijo que esa es “una experiencia que refuerza el trabajo planificado del club y el compromiso con el desarrollo de nuestros talentos, consolidando el vínculo permanente entre el fútbol formativo y el profesional”.

“Seguimos avanzando con una visión clara: proyectar a nuestros jugadores desde la base hacia el más alto nivel competitivo“, concluyó Tapia sobre ese momento.

El valor de la camiseta de Colo Colo para Tito Tapia

Unos días después, a raíz de la Arellanización realizada a las inferiores, sostuvo que “no se defiende lo que no se conoce. En el fútbol formativo de Colo Colo, no solo formamos jugadores, formamos personas conscientes del valor y la historia que representa esta camiseta”.

Esta temporada solamente Francisco Marchant y Nicolás Suárez han sumado minutos en el primer equipo del Cacique. Algo que puede cambiar con Tapia en la banca, tomando en cuenta además que se necesitan proyectar jugadores para el 2026.