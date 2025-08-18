En Colo Colo al parecer existe una regla y ella dice que todas las cosas se deben hacer mal. Esa situación se está repitiendo una vez más con Jorge Almirón como protagonista.

El entrenador argentino va a ser despedido de sus funciones luego del papelón que protagonizaron los albos el pasado sábado, tras caer en el estadio Monumental por 4-1 ante Universidad Católica.

El DT se abrió a salir del cargo para “descomprimir el ambiente”, sin embargo, Blanco y Negro aún no se pone de acuerdo para votar por la salida del estratega.

ver también Vuelve a Colo Colo: el último partido de Héctor Tapia como entrenador fue ante un equipo desaparecido

La rabia del Club Social y Deportivo Colo Colo con el Bloque Vial-Ruiz Tagle

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, citó a una reunión de directorio extraordinaria para este lunes y así sellar la partida del estratega, pero los líos internos en Colo Colo fueron otra vez protagonistas.

El Bloque Vial-Ruiz Tagle, donde la cara visible es Alfredo Stöhwing, no acudió a la cita para definir los pasos a seguir en el cuadro blanco, situación que generó el repudio del Club Social y Deportivo Colo Colo.

Edison Marchant, representante del Club Social en el directorio de ByN, se fue en picada contra los directores que no acudieron a la reunión.

Publicidad

Publicidad

El mensaje de Marchant en X.

“Es gravísimo no entender la urgencia del momento. No se logró el quórum para una sesión extraordinaria que es fundamental para el futuro de Colo Colo. El compromiso con nuestra gente merece que se actúe con la máxima seriedad. Nosotros desde el @CSDColoColo seguiremos trabajando”, publicó el dirigente en X.

Jorge Almirón se irá de Colo Colo, pero todo quedará resuelto recién este martes, cuando desde las 15:00 horas se realice la reunión de directorio de Blanco y Negro en La Casa Alba.

Publicidad

Publicidad