Hasta que se rompió el hilo. Colo Colo estiró hasta que más pudo el despido del entrenador Jorge Almirón, situación que ya es un hecho tras la goleada sufrida ante Universidad Católica.

Los cruzados le dieron un baile a los albos en el estadio Monumental por 4-1, situación que obligó a Blanco y Negro a tomar una medida y apurar el despido del DT.

Pese a que aún no se firma el finiquito por la inoperancia y quiebre al interior de Blanco y Negro, el argentino no dirigirá más al cuadro albo en 2025.

El último partido del “nuevo” entrenador de Colo Colo

Ante la salida de Jorge Almirón, en Colo Colo tienen que encontrar a su reemplazante de inmediato, porque debe preparar el venidero partido con Palestino.

El nombre del interino albo es Héctor Tapia, quien ya dirigió y fue campeón con los albos, y que actualmente se desempeña como el jefe de las divisiones inferiores del conjunto popular.

Tito Tapia se vuelve a poner un buzo de entrenador, algo que no hace desde más de cuatro años, porque su último experiencia como estratega la vivió en 2021 en Coquimbo Unido.

El ex delantero fue el líder del cuadro Pirata que salió campeón y firmó su retorno a la Primera B, pero no lo dirigió en la categoría de honor, ya que tras el logro renunció por motivos personales.

Héctor Tapia vuelve a ser el DT de Colo Colo. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

El último partido de Héctor Tapia como entrenador fue el 13 de noviembre de 2021, cuando Coquimbo le ganó por 2-1 a Arturo Fernández Vial, equipo que está desaparecido por problemas económicos, en Concepción.

Mucha agua ha pasado bajo el puente y Héctor Tito Tapia vuelve a ponerse el buzo de entrenador de Colo Colo, otra vez como interino, tal como en 2013 cuando reemplazó a Gustavo Benítez en la cabina alba.