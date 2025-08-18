Colo Colo es un atado de problemas. La campaña del Cacique en 2025 ha sido para el olvido, situación que trajo consecuencias: será despedido el entrenador Jorge Almirón.

Los nefastos resultados de la temporada en curso y el desastre del pasado sábado ante Universidad Católica, que le ganó por 4-1 a los albos en el Monumental, provocaron la salida del director técnico.

Blanco y Negro llegó a un acuerdo con el representante del argentino, Pablo del Río, para definir un monto compensatorio y que el contrato de Almirón sea finiquitado.

ver también Oficial: informan el día que Colo Colo despide a Jorge Almirón y elige a su nuevo entrenador

La compleja situación de Daniel Morón para elegir al nuevo DT de Colo Colo

El encargado de gestionar la contratación de un nuevo entrenador para Colo Colo es el gerente deportivo José Daniel Morón, sin embargo, el dirigente se encuentra suspendido por 30 días tras insultar al árbitro Nicolás Gamboa durante el partido con O’Higgins.

Ante este castigo surge la interrogante si el argentino nacionalizado chileno podrá trabajar en el arribo del nuevo DT del Cacique y desde el Tribunal de Penalidades de la ANFP le explicaron la situación a RedGol.

“Él no puede cumplir funciones oficiales, formales, frente a todos los partícipes de la actividad, por ejemplo, él no puede ir a una reunión a la ANFP”, dijo de entrada un miembro de la entidad autónoma de la ANFP.

Publicidad

Publicidad

Daniel Morón está suspendido por la ANFP. Foto: Javier Salvo/Photosport

“Él no puede ir a defender a un jugador al tribunal, no puede dar una conferencia de prensa en su calidad de gerente deportivo, pero puede trabajar normalmente de forma interna, de forma administrativa“, agregó.

En resumen, Daniel Morón puede negociar y tener reuniones con representantes y entrenadores, pero no podrá firmar un contrato y participar de una conferencia de prensa oficial con el nuevo DT de Colo Colo.

Publicidad

Publicidad