Ganó cuatro títulos en Colo Colo, está libre y coqueteó sin rodeos con los albos: “La pasé bárbaro”

Colo Colo la pasa pésimo, porque la temporada 2025 sigue teniendo malas noticias y ahora se quedó sin entrenador, tras la salida de Jorge Almirón.

Los albos quedaron eliminados de la Copa Chile, Copa Libertadores y están lejos de la lucha por el título de la Liga de Primera, por lo que se consumó la salida del DT argentino.

Colo Colo fue humillado por Universidad Católica el pasado sábado en el estadio Monumental, lo que le costó el despido a Almirón, por lo que Blanco y Negro busca a su reemplazante.

Pablo Guede y el día en que habló muy bien de Colo Colo

Uno de los entrenadores que suena en Colo Colo es un viejo conocido, Pablo Guede, quien ganó un torneo local, una Copa Chile y dos Supercopas con el cuadro albo.

El argentino está libre tras ser despedido por malos resultados de Puebla, es por ello que es uno de los que empieza a aparecer en el radar del Cacique para el cierre de la campaña 2025.

Guede siempre ha hablado muy bien de Colo Colo y así lo hizo en noviembre pasado, cuando en diálogo con DSports recordó su paso por el Monumental.

“En Colo Colo la pasé bárbaro. Nunca tuve problemas importantes, después que lo vendan como quieran. Yo me voy de los clubes y no hablo. Si hablan bien o mal no salgo a contestar”, dijo el estratega.

Pablo Guede vuelve a sonar en Colo Colo. Foto: Javier Torres/Photosport

“No me interesa porque la verdad es una sola y la gente que me interesa que la sepa, la sabe. Por eso, de todos los clubes en los que he estado, me pidieron que vuelva. Siempre me llamaron para volver… Y Colo Colo también”, cerró.

Aníbal Mosa y compañía deben elegir al nuevo entrenador de Colo Colo y Pablo Guede es uno de los candidatos.