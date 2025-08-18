Es tendencia:
La fuerte analogía de Guarello con Jorge Almirón en Colo Colo: “El curao de…”

El periodista analizó la salida del entrenador de los albos, quien se fue tras el bochorno ante Universidad Católica en el Monumental.

Por Carlos Silva Rojas

Jorge Almirón se va de Colo Colo.
Colo Colo por fin se quedó sin entrenador. Algo que tendría que haber ocurrido hace meses, se definió el pasado sábado, porque Jorge Almirón se va del estadio Monumental.

Tal como la novela del gran Gabriel García Marquez, lo del DT albo era una “Crónica de una muerte anunciada” y que se consumó tras la goleada que le propinó Universidad Católica por 4-1 en Macul.

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en mayo quiso despedir a Almirón pero no tuvo los recusos económicos para sacarlo del cargo, algo que ahora no debería ser problema, debido a la gravedad de los resultados.

Juan Cristóbal Guarello se burla del despido de Jorge Almirón en Colo Colo

Uno que hace rato venía pidiendo el despido de Jorge Almirón de Colo Colo es el periodista Juan Cristóbal Guarello, quien en La Hora de King Kong se hizo un picnic con la situación del Cacique.

El comentarista hizo una fuerte analogía con lo sucedido con el adiestrador argentino, quien se aferraba a su cargo pese a los malos resultados, algo que finalmente no podrá seguir haciendo.

“Es el curao de la fiesta que a las 7 de la mañana no había cómo echarlo, tuvo que agarrarse a combos con los mozos para que lo echaran”, expresó.

Colo Colo vivió un desastre ante la UC. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Almirón decidió quedarse hasta el final, estirar el chicle hasta que más pudo y finalmente ya con la goleada que le pegó Universidad Católica se tiene que ir… Te goleó un equipo que no tiene volante ofensivo, Almirón. Católica atacó por las bandas, aprovechó que De Paul salió sin manos y se defendió muy bien”, remató.

En las próximos horas se debe oficializar la salida de Jorge Almirón y Colo Colo debe buscar a un nuevo entrenador.

