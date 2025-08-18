El nombre de Claudio Borghi comenzó a rondar en los pasillos del Monumental luego que se confirmara que Jorge Almirón no seguirá en Colo Colo. La dura derrota por 4-1 ante la UC marcará el fin de ciclo del argentino, quien está viviendo sus últimas horas en el Popular.

Así las cosas la danza de nombres ya está desatada en el Cacique, siendo el Bichi una de las opciones que más gusta entre los hinchas para levantar al equipo de este complejo presente deportivo.

No obstante, poder convencer al tetracampeón no será fácil si así lo quiere la dirigencia de Blanco y Negro, ya que al mando de la concesionaria está un hombre con el que Borghi aseguró que es difícil que pueda trabajar: Aníbal Mosa.

El día en que Borghi dijo que no puede trabajar con Mosa

Hay que retroceder al 28 de agosto del 2020, cuando el Bichi declaró en charla con La Cuarta que “veo difícil que con este presidente (Anibal Mosa) pueda llegar a Colo Colo. Su forma de trabajar me causa problemas pese a que la interna del club habla bien de él, pero lo veo lejano”.

“Lo encuentro a veces muy demostrativo en cosas que para mí un presidente no debería tener. Estar con la camiseta de fútbol como un hincha más, no me gusta”, agregó.

“Hablé con él en un par de ocasiones. Una vez con un cercano y hace bastante fue a mi casa, pero me dio la sensación que solo buscaba información”, concluyó Borghi en ese entonces.

Cabe recordar que el Bichi no dirige desde el 2016, cuando como DT por solo diez partidos en la Liga Deportiva Universitaria de Quito. Ahí, el Bichi logró apenas tres triunfos, dos empates y cinco derrotas.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo desafío de los albos será este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este encuentro será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.

