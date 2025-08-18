Colo Colo vive días de cambios. Mientras los hinchas esperan la oficialización de la salida de Jorge Almirón, otro tema pasa por la mente de Blanco y Negro: la salida de Eduardo Rubio, quien no continuará como DT de la categoría Sub 20 y obliga al Cacique a buscarle un reemplazante.

En las últimas horas, se reveló que Eduardo Rubio dirigió su último partido en la Proyección este domingo (fue triunfo albo por 3-0 ante Everton) y que no seguirá en el cargo. Las razones de su salida no han trascendido hasta ahora.

Lo que sí ha trascendido es que Colo Colo ya tiene un candidato para sustituirlo. Según informó Dale Albo, Julio Barroso es el apuntado para tomar el puesto de DT de la Proyección. Su experiencia como jefe de las divisiones menores de Everton atrae a la dirigencia del Cacique.

De hecho, el sitio reveló que Julio Barroso estuvo en las oficinas del Monumental conversando con la gente del fútbol joven este fin de semana. “La idea, es que, tras la salida de Rubio, el exdefensor se haga cargo de un equipo que debe promover a las futuras figuras de Colo Colo”, dicen.

¿Se concreta el regreso de Julio Barroso a Colo Colo?

Julio Barroso tomó el puesto de jefe del fútbol joven de Everton a fines del 2024, un año después de su retiro en el mismo club. Desde entonces ha estado a cargo de todos los detalles de las series menores del conjunto viñamarino, además de aportar al cuerpo técnico del primer equipo.

Ahora, podría tener su esperado regreso a Colo Colo. El exdefensa salió del Monumental en 2021, después de salvarse del descenso, pero quería otra despedida. “Pensaba en renovar un año y terminar mi carrera en Colo Colo. Ese era el plan inicial que teníamos”, rememoró el futbolista.