Colo Colo vive días convulsionados, porque el pasado sábado fue goleado por 4-1 por Universidad Católica en el estadio Monumental, situación que provocó el despido de Jorge Almirón.

Pese a que recién este martes será ratificado, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, informó que la salida del DT argentino ya es un hecho.

Ahora Colo Colo tendrá la dura tarea de encontrar un nuevo entrenador, y por mientras el interino será Héctor Tapia, quien dirigirá al equipo hasta el partido con Universidad de Chile.

¿Colo Colo buscó a Marco Antonio Figueroa como entrenador?

Se va Jorge Almirón y empiezan a sonar de inmediato opciones para asumir la banca de Colo Colo y el primero de ellos fue el de Marco Antonio Figueroa.

El Fantasma se encuentra dirigiendo en la selección de Nicaragua y el periodista Herman Chanampa contó que hubo sondeos con el estratega.

Sin embargo, RedGol se contactó con el entorno de Figueroa y la respuesta fue tajante: “no han llamado desde Colo Colo, no hay nada, por ahora”.

Lo cierto es que MAF tiene contrato vigente hasta el final de las Eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de 2026, no obstante, existe una cláusula que le permite salir, si es que le seduce una oferta.

Marco Antonio Figueroa dirigiendo a Cobreloa. Foto: Marcelo Hernandez/Photosport

El propio Marco Antonio Figueroa habló con el programa Fútbol y Parrilla y explicó que si viene a buscarlo un club lo pensará, porque le gusta el “día a día” más que el trabajo de selecciones.

“Si viene un club importante y te dice, te ofrezco dos años de contrato… yo lo pienso, porque me gusta el día a día“, señaló el ex delantero.

Marco Antonio Figueroa es uno de los primeros nombres en sonar como DT de Colo Colo, aunque todavía no lo han llamado.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo vs Palestino por la Liga de Primera?

El partido entre Palestino y Colo Colo se jugará este viernes 22 de agosto, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Municipal de La Cisterna.

