Colo Colo no para de generarse problemas solo y este lunes sumó un papelón más a un triste centenario. Luego de la derrota ante Universidad Católica en el clásico, la dirigencia tomó la decisión de ponerle fin al ciclo de Jorge Almirón.

El acuerdo ya está, pero faltaba aprobarlo en la mesa directiva de Blanco y Negro. Y si bien se citó hace unos días a una reunión para este martes, Aníbal Mosa hizo toda una movida para que las cosas quedaran zanjadas esta mañana. No obstante, recibió un portazo de parte del Bloque Vial.

La oposición al actual presidente de la concesionaria lo dejó plantado en la junta que habían programado y estiraron a propósito el tema. Una situación que dejó molesto a los hinchas y al propio mandamás albo, quien disparó con todo de vuelta.

Aníbal Mosa repasa al Bloque Vial por estirar la salida de Jorge Almirón de Colo Colo

La polémica ausencia del Bloque Vial en la reunión que buscaba sacar hoy a Jorge Almirón de Colo Colo ha profundizado la crisis interna. Aníbal Mosa no se guardó nada y repasó a la oposición, encabezada por Alfredo Stöhwing, por pensar en ellos antes que en el bien del Cacique.

“Nosotros teníamos citado para mañana martes un directorio que citamos el sábado pasado para ver distintas materias. Después de la tarde oscura del sábado, me comuniqué con todos para adelantarlo y abordar la situación del entrenador“; explicó de entrada.

Ahí Aníbal Mosa remarcó que la oposición lo dejó plantado. “Ayer les volvimos a mandar un nuevo recordatorio a los directores para acudir al llamado que era muy urgente, pero lamentablemente no estaba la unanimidad de todos los integrantes“.

En esa misma línea, aprovechó de pegarle al ex presidente de la concesionaria. “Asistimos los que me acompañan y el Club Social. El grupo encabezado por el señor Stöhwing no dio la unanimidad para sesionar y ver el acuerdo con Jorge Almirón“.

“Tenemos un preacuerdo, que esperamos sea ratificado hoy pero lamentablemente dado que el señor Stöhwing y sus directores no dieron la unanimidad, vamos a tener que esperar para mañana hasta las 15:00 horas“, complementó.

Aníbal Mosa no escondió su frustración por tener que estirar el tema otras 24 horas. “Queríamos ahorrarnos esto, cerrar el proceso armónicamente, pero va a tener que esperar hasta mañana. El equipo empieza a entrenar hoy“.

Finalmente, avisó que será Héctor Tapia quien asuma de forma interina, pero no pueden hacer nada hasta que no se concrete el adiós de Almirón. “Tito es una de las personas indicadas, que es del club, pero no podemos hacer nada mientras no se selle la situación de Jorge que es lo que corresponde. Vendrá hoy para despedirse, será una salida consensuada y merece que lo tratemos como corresponde“.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo sacará mañana martes a Jorge Almirón, pero este lunes comienza los trabajos de cara a su próximo duelo. El Cacique visita a Palestino por la Liga de Primera este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas.

¿Cómo quedó Colo Colo en la tabla de posiciones?

