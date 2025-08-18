El ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo llegará a su fin tras la humillante derrota por 4-1 ante Universidad Católica. La paciencia con el argentino se agotó en el Estadio Monumental, lo que obliga a tener que buscar un reemplazante para salvar los muebles en lo que resta de año.
Obviamente la danza de nombres no se ha hecho esperar con el correr de las horas. Son varias las opciones están rondando en el Cacique, con más o menos merecimientos para ponerse el buzo de entrenador.
Uno que salió a entregar una visión bastante particular en esta búsqueda es Juan Cristóbal Guarello, quien más allá de dar algún nombre, avisó a Colo Colo del tipo de entrenador que deben descartar en esta búsqueda.
La advertencia de Guarello a Colo Colo por su nuevo DT
El periodista aseguró en su programa La Hora de King Kong en YouTube que “hay un modelo en Colo Colo que se gastó, que ya no sirve y que a largo plazo es contraproducente. El de los Guede, los Quinteros y de los Almirón, esa de traer entrenadores argentinos demasiado picaros, mañosos y vivaldi. Estoy siendo súper diplomático”.
“A corto plazo les va bien, porque ganan campeonatos, pero a largo plazo te dejan fundido y reventado el camarín. El equipo queda endeudado hasta el cogote. Pasó con Guede, pasó con Quinteros y va a pasar con Almirón”, agregó.
Guarello puso de ejemplo a Pablo Guede como un tipo de DT que no debe llegar a Colo Colo. | Foto: Photosport.
En ese sentido, Guarello avisó que “gastan como país en guerra y su modelo se agota al año o año y medio con suerte. Además después no tienen nada más que hacer, dejando camarín reventado por dos o tres años más. Me parece que ir a buscar estos entrenadores argentinos ya no va”.
Para cerrar, el periodista puso como ejemplo que “hoy Esteban González es líder en Coquimbo Unido con un campañón. Si fuese argentino ya sería candidato para dirigir a Colo Colo. Si hubiese dirigido en Argentina a Atlanta, Nueva Chicago y Defensa y Justicia ya sería candidato”.
“No lo estoy candidateando, pero lo pongo de ejemplo para que vean como unos nombres aparecen de manera natural y otros tienen que hacer el camino largo. Si esta campaña la tuviese cualquier otro entrenador argentino, hoy sería candidato fijo en Colo Colo”, concluyó.
El próximo partido de Colo Colo
Los albos saldrán a jugar este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este compromiso será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.