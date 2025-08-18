La danza de nombres comenzó en Colo Colo luego que se ratificara que Jorge Almirón no seguirá como DT de los albos. El perder por 4-1 ante la UC fue la gota que rebalsó el vaso en este ciclo del argentino, quien vive sus últimas horas como DT del Popular.

Con este panorama el Cacique debe dar con un reemplazante a la brevedad, sobre todo pensando en salvar los muebles en lo que resta de año. El equipo a duras penas marcha en la zona media y todavía no tiene asegurada su clasificación a las copas internacionales del 2026.

Entre tanta opción que hay en el mercado, un chileno alzó la voz sobre la posibilidad de tomar este verdadero fierro caliente. Se trata de Jorge Garcés, quien en charla con el sitio Bolavip Chile dejó en claro que es difícil negarse a dirigir a los albos.

Jorge Garcés y la opción de dirigir al Cacique

El popular Peineta declaró al citado medio que “yo siempre he pensado que a un equipo grande es muy difícil negarse, pero debo ser justo. Hoy día o eres extranjero o no estás vigente… es muy relativo. No solo Colo Colo, eso pasa con los tres equipos grandes acá en Chile”.

“Si le toca a un compatriota, camina entre algodones porque no te mantienen mucho tiempo si los resultados no se dan, la paciencia es mucho mayor para los extranjeros en estos equipos”, agregó.

Jorge Garcés asegura que es muy difícil negarse a dirigir a Colo Colo. | Foto: Photosport.

En ese sentido, el carismático DT declaró que “dicen que va asumir Héctor Tapia y a mí me encantaría que fuera él y le vaya bien. Lo tuve en selecciones y es un muy buen muchacho, además que conoce la institución y tiene la experiencia necesaria”.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a jugar este viernes 22 de agosto a partir de las 15:00 horas ante Palestino en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por al fecha 21 de la Liga de Primera 2025.