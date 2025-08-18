Explican con lujo de detalles lo que va a pasar con Jorge Almirón en Colo Colo: “Me escribían…”

Colo Colo no puede levantar la cabeza en la temporada 2025 y el pasado sábado vivió otro bochorno, porque Universidad Católica le pasó por encima en el estadio Monumental.

Los cruzados se hicieron un picnic con los albos, porque los superaron desde el primer minuto y ganaron por un amplio 4-1 en Macul.

El resultado trajo consecuencias, porque el entrenador Jorge Almirón será cesado de sus funciones por Blanco y Negro en el corto plazo, según ratificó su propio representante, Pablo del Río.

Patricio Yáñez explica lo que pasará con Jorge Almirón en Colo Colo

El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, ya quiso despedir a Jorge Almirón en mayo pasado, pero no hubo acuerdo para su indemnización.

El ex delantero de Colo Colo y comentarista de radio Agricultura, Patricio Yáñez, explicó que ahora la situación es diferente y el DT se irá del cuadro de Macul.

Jorge Almirón no sigue en Colo Colo. Foto: Photosport

“Él está afuera, podrá ir al estadio Monumental a buscar sus zapatos si los tenía, a despedirse, pero de entrenar, no, él no entrena más a Colo Colo, eso yo lo tengo claro“, dijo el Pato.

“Me escribían el día de ayer que pueden tardar en aspectos legales, él no dirige más a Colo Colo”, cerró con claridad Patricio Yáñez.