Arturo Vidal no se salva de la crisis que enfrenta Colo Colo. El King no pudo evitar la goleada ante Universidad Católica por 4-1 en el Estadio Monumental. Para peor, fue sacado del partido a los 57’ minutos.

La salida del volante fue entre pifias en su contra y por el cometido de Jorge Almirón, que fue superado de principio a fin en su planteamiento frente a la UC. Por lo mismo, un experimentado del fútbol nacional decidió abordar este complejo momento de Vidal.

Es que a sus 38 años, el rendimiento no es el mismo. Ni se acerca al nivel que lo llegó a destacar en clubes como Juventus, Barcelona y Bayern Munich. Imagen que en Colo Colo no ha podido repetir en este 2025. A tal punto que le recomendaron analizar el retiro.

“Yo siempre lo he dicho. A mí me habló Manuel Pellegrini y fue él quien me retiró del fútbol. Pero hubo una charla respetuosa y quedó todo claro. De ahí yo comencé mi carrera como entrenador”, lanzó fuerte y claro Juvenal Olmos en el programa Todos Somos Técnicos.

Vidal recibe fuerte crítica por su cometido en el clásico ante la UC

Tras ello, vino el consejo de Olmos para el King y el próximo DT de Colo Colo. “Arturo Vidal necesita alguien que lo siente y le diga cuál es su realidad. ‘Mira tu presente, te voy a sacar de a poco y voy a priorizar a otros jugadores’”, sentenció.

El contrato de Arturo Vidal: ¿Hasta cuándo sigue en Colo Colo?

Con los 57 minutos que sumó ante Universidad Católica, Arturo Vidal renovó automáticamente hasta diciembre del 2026. Cabe consignar que el salario del King bordea los 114 millones cada mes.