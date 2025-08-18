Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Colo Colo

La llegada de Héctor Tapia a Colo Colo se puede entrampar por un amigo de Arturo Vidal

Aseguran que el bloque opositor de Blanco y Negro tiene reparos con el interinato, porque traería consigo al PF personal del King.

Por Cristián Fajardo C.

El rumor apunta al PF de Arturo Vidal que mueve al bloque Vial.
El rumor apunta al PF de Arturo Vidal que mueve al bloque Vial.

En Colo Colo se viven horas decisivas para buscar al reemplazante del técnico Jorge Almirón, donde en la jornada del martes se tomarán importantes determinaciones en una reunión de directorio de Blanco y Negro.

Si bien el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quería cerrar este lunes la salida de Almirón y comenzar un nuevo ciclo de interinato con Héctor Tapia, el boque opositor, liderado por Leonidas Vial, no se presentó en el estadio Monumental.

Por lo mismo, se tuvo que citar a una nueva reunión, de manera de poder cerrar cuanto antes el finiquito de Almirón, además de dar luz verde a un nuevo proceso de Tapia, aunque sea por los duelos ante Palestino y Universidad de Chile.

Pero hay una nueva información que complica el escenario, donde el bloque opositor no quiere a Héctor Tapia porque traería de vuelta a un amigo íntimo de Arturo Vidal: Juan Ramírez.

Juan Ramírez y Arturo Vidal tiene una relación profesional de años.

Juan Ramírez y Arturo Vidal tiene una relación profesional de años.

La primera gran noticia que recibe Héctor Tapia en Colo Colo, incluso antes de asumir como bombero

ver también

La primera gran noticia que recibe Héctor Tapia en Colo Colo, incluso antes de asumir como bombero

Los detalles en Colo Colo

La ausencia del grupo que encabeza Alfredo Stöhwing comienza a meter presión con el arribo de Héctor Tapia como un entrenador interino, en el plantel profesional de Colo Colo.

Publicidad

En ese sentido, aseguran que no están de acuerdo con los nombres que puedan venir, donde apuntan a un amigo de Arturo Vidal que no produce buenas sensaciones en los directores.

Él es Juan Ramírez, quien es el preparador físico personal del King, además que ha trabajado antes con Tapia en Colo Colo, por lo que no quieren abrirle la puerta del Monumental.

Por lo mismo, quieren negarse, más allá de que Mosa tiene los votos de su bloque y los directores del CSD Colo Colo, donde quieren hacer sentir la molestia con este tema.

Publicidad
Solo 75 minutos: así fue el último día de Jorge Almirón en Colo Colo

ver también

Solo 75 minutos: así fue el último día de Jorge Almirón en Colo Colo

Lee también
La primera gran noticia de Héctor Tapia antes de ser bombero albo
Colo Colo

La primera gran noticia de Héctor Tapia antes de ser bombero albo

¡Sorpresa total! Ni Almirón ni Tapia dirigen a Colo Colo en el Monumental
Colo Colo

¡Sorpresa total! Ni Almirón ni Tapia dirigen a Colo Colo en el Monumental

Los brillantes números de Tapia ante la U que ilusionan a los albos
Colo Colo

Los brillantes números de Tapia ante la U que ilusionan a los albos

Elevaron el monto: Todos los números de la nueva oferta por Alan Saldiva
Colo Colo

Elevaron el monto: Todos los números de la nueva oferta por Alan Saldiva

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo