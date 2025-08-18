En Colo Colo se viven horas decisivas para buscar al reemplazante del técnico Jorge Almirón, donde en la jornada del martes se tomarán importantes determinaciones en una reunión de directorio de Blanco y Negro.

Si bien el presidente de la concesionaria, Aníbal Mosa, quería cerrar este lunes la salida de Almirón y comenzar un nuevo ciclo de interinato con Héctor Tapia, el boque opositor, liderado por Leonidas Vial, no se presentó en el estadio Monumental.

Por lo mismo, se tuvo que citar a una nueva reunión, de manera de poder cerrar cuanto antes el finiquito de Almirón, además de dar luz verde a un nuevo proceso de Tapia, aunque sea por los duelos ante Palestino y Universidad de Chile.

Pero hay una nueva información que complica el escenario, donde el bloque opositor no quiere a Héctor Tapia porque traería de vuelta a un amigo íntimo de Arturo Vidal: Juan Ramírez.

Juan Ramírez y Arturo Vidal tiene una relación profesional de años.

La ausencia del grupo que encabeza Alfredo Stöhwing comienza a meter presión con el arribo de Héctor Tapia como un entrenador interino, en el plantel profesional de Colo Colo.

En ese sentido, aseguran que no están de acuerdo con los nombres que puedan venir, donde apuntan a un amigo de Arturo Vidal que no produce buenas sensaciones en los directores.

Él es Juan Ramírez, quien es el preparador físico personal del King, además que ha trabajado antes con Tapia en Colo Colo, por lo que no quieren abrirle la puerta del Monumental.

Por lo mismo, quieren negarse, más allá de que Mosa tiene los votos de su bloque y los directores del CSD Colo Colo, donde quieren hacer sentir la molestia con este tema.

