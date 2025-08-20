El PF de Arturo Vidal deja la grande por fallida llegada a Colo Colo: “Falta de respeto”

La llegada del Preparador Físico (PF) de Arturo Vidal deja la grande en el Estadio Monumental. Es que Colo Colo enfrenta un complejo momento tras la salida de Jorge Almirón. El DT trasandino dejó su cargo y ahora el Cacique debe enfrentar partidos claves ante Palestino y Universidad de Chile.

El tema es que desde ByN se decidió afrontar dichos encuentros con un interinato. Lo que por la palabra de Aníbal Mosa, iba a ser comandado por Héctor Tapia. Pero el adiestrador que bajó la estrella 30 pidió el arribo de Juan Ramírez, quien es conocido por su trabajo con el King, y otros jugadores como Lucas Cepeda, Emiliano Amor y Esteban Pavez.

Pero el vínculo con el Bicampeón de América fue lo que generó repercusión en el directorio y por ende, se decidió por rechazar la petición de Tito Tapia.

“Efectivamente estaba involucrado en la petición de Héctor para el primer equipo por dos o tres partidos, a mí me lo avisaron el domingo. El lunes tuve la misma información del ayudante de Héctor y ayer, que estaba preparado para ir a trabajar”, confesó de entrada Ramírez en conversación con Los Tenores de Radio ADN.

El PF de Vidal apunta contra ByN

Tras ello, indicó el motivo de su fallida llegada con Tito Tapia. “Hice mis averiguaciones si era por mi relación profesional con Arturo Vidal, conocida por todo el mundo, que es más fraternal. Si no se da por eso es falta de cariño hacia el club”, lamentó.

Incluso el profesional recalcó que está medida de ByN es un error más de los que han cometido este año. Si hasta puso como ejemplo a uno de los grandes de España.

“Yo soy profesional y dicen que es darle poder a Arturo, eso es otra cosa. Me llevaban por las necesidades del club para darle un impulso al club. Fue una falta de respeto a mi trayectoria profesional, el Cholo Simeone dirige a su hijo. Por ahí pasa mi molestia”, sentenció.

Cabe consignar que finalmente el encargado de dirigir será la dupla técnica entre Hugo González y Luis Pérez. Los históricos que ya dirigieron la práctica del martes.