Parecía que Héctor Tapia sería el DT interino de Colo Colo, tras la salida de Jorge Almirón. Así lo había, incluso, dicho el propio Aníbal Mosa, mandamás de Blanco y Negro. Pero, de repente, hubo un giro inesperado y todo cambió.

En vez de Tito Tapia, aparecieron dos nombres muy vinculados con el club: Hugo González y Luis Pérez. Ambos, estarán dirigiendo a Colo Colo en el duelo ante Palestino de este viernes. El primero de ellos, en particular, mantiene una tremenda relación con la estrella alba, Arturo Vidal.

Y la vinculación con Arturo Vidal no es un tema baladí. Resulta que se ha especulado que, de hecho, el King tendría mucho que decir respecto al cambio de planes y el fallido arribo de Tito Tapia. ¿Por qué?

Juan Cristóbal Guarello analiza el cambio de nombres en la banca de Colo Colo

Resulta que se ha comenzado a especular que la razón principal de la caída de Tito Tapia habría sido la intención de éste de traer como preparador físico de Colo Colo a Juan Ramírez, el amigo de Arturo Vidal y colaborador de su podcast.

Al respecto se refirió Juan Cristóbal Guarello en La Hora de King Kong. “En Colo Colo le dijeron que no, porque si ya con Almirón, Vidal tenía un peso descomunal en el camarín, con Tapia y Ramírez, el DT iba a ser él, prácticamente“, enfatizó el comunicador.

“Alguien en la directiva dijo: ‘bajémosle dos cambios a esto, porque es demasiado descarado y desaforado’. Entonces, terminaron eligiendo a Lucho Pérez y Hugo González”, cerró JCG.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo tendrá un partido trascendental, el próximo viernes 22 de agosto. El Cacique, probablemente sin Almirón en la banca, enfrentará a Palestino, a las 18:00 horas.