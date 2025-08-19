Es tendencia:
Colo Colo

A Claudio Borghi se le prende la ampolleta y se ofrece hacer dupla técnica con Marcelo Barticciotto en Colo Colo

El panelista de ESPN se lanzó una propuesta hilarante. "Imagínate lo que pasa si vamos los dos. Dejamos la cag...", aseguró.

Por Jose Arias

© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTClaudio Borghi ha sonado mucho en Colo Colo.

Colo Colo vive momentos de definición. El técnico argentino, Jorge Almirón, dejará su cargo y en Macul se mueven para traer un DT que pueda dejar atrás el mal momento que ha vivido el Cacique en su Centenario.

El partido con Universidad Católica fue la gota que rebalsó el vaso. Un contundente 4-1 y una imposibilidad notoria de Jorge Almirón para seguir en el puesto. ¿Cómo revertir la situación compleja?

Pues bien, muchos recuerdan los tiempos bellos de Colo Colo y quieren traer a alguno de esos técnicos que tuvo momentos de gloria en Macul. Uno de ellos, el más recordado, es Claudio Borghi.

Bichi Borghi y la opción de Colo Colo: ¿Con un amiguito?

Claudio Borghi es, actualmente, panelista de F-90 en ESPN. En el programa, obviamente, le preguntaron sobre la posibilidad de ir al Cacique y el ex DT, actualmente sin funciones técnicas, respondió de forma hilarante.

Mucha gente me llamó, pero no Colo Colo. Me dice, ‘yo te llevo las maletas'”, empezó diciendo el Bichi, quien, además, aprovechó para tirarle una idea a su compañero de panel, Marcelo Barticciotto.

Claudio Borghi dejó buenos recuerdos en Colo Colo | Photosport

Bueno, vamos con Marcelo (Barticciotto). Mirá si fuera de chiste, nosotros decimos que vamos los dos. Dejamos la cagada“, bromeó, o por lo menos eso se entendió, el Bichi.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo tendrá un partido trascendental, el próximo viernes 22 de agosto. El Cacique, probablemente sin Almirón en la banca, enfrentará a Palestino, a las 18:00 horas.

