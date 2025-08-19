Olfateando el mercado de técnicos. Así se halla Colo Colo, tras la inminente salida de Jorge Almirón. El Cacique quiere revertir un Centenario que se auguraba como celebración pura y terminó siendo solamente resaca.

Es por eso que tantean con técnicos ya probados en Macul. Gustavo Quinteros, Claudio Borghi y Pablo Guede son parte del elenco de técnicos que transitan por la mente de los albos.

Precisamente, el último de la lista es uno de los que más suena, dada su reciente salida del Puebla. Sin trabajo, pero con expectativas altas, Pablo Guede ya tuvo un paso importante por Colo Colo. Y dejó grandes momentos.

Pablo Guede quiere un remember

Entre 2016 y 2018, Pablo Guede fue técnico de Colo Colo. El argentino consiguió varios hitos en el elenco popular, saliendo campeón dos veces de la Supercopa y una vez del torneo nacional y la Copa Chile.

Justamente, recordando sus momentos en el Cacique es que Pablo Guede se refirió a un momento hilarante vivido en los entrenamientos. El momento fue recogido por el programa Sabor a Gol de TNT Sports en 2023.

Momentazo: cuando Pablo Guede ató al “pollo sin cabeza”

Uno de los problemas que tuvo el técnico trasandino de cincuenta años en su tiempo en Colo Colo tuvo que ver con Esteban Pavez. El jugador tenía un gran despliegue físico, pero desordenaba al equipo.

“Era un pollo sin cabeza, corría por todos lados. Lo até a los tres centrales porque era tanta la capacidad física que tenía, que esa capacidad se transformaba en desorden”, recordó Guede.

“Con la capacidad física y lo bueno que es, porque a mí me encanta cómo juega por eso me lo llevé a Tijuana, era un descontrol“, agregó Guede, quien mantiene una relación cercana con el volante albo.

Guede y Pavez en Colo Colo| Photosport

“Pero sabes que es lo lindo, que hasta el día de hoy él te lo agradece, porque ahí cambió. En el momento me habrá puteado en 27 idiomas, estaba enojado, yo me acuerdo que estaba enojado“, cerró la anécdota, el candidato a la banca alba.