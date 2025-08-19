El fútbol chileno nos ha regalado de todo durante el último año. Sin embargo, la situación que viene a continuación puede provocar un verdadero terremoto y sentar varios precedentes.

Este hecho nos traslada a la cuarta categoría del balompié nacional, la Tercera División A, que depende de la ANFA, la Asociación Nacional de Fútbol Amateur, donde están los protagonistas.

Lautaro de Buin viene de la trágica pérdida de uno de sus jugadores en un confuso incidente. Sin embargo, antes ya estaba en una polémica con Deportes Colchagua.

La denuncia por hechos similares a la “Ley Almirón” y que remece al fútbol chileno

Resumamos los hechos. Según El Tipógrafo, Colchagua denunció a Lautaro de Buin porque, en su relato, un miembro suspendido del cuerpo técnico del Toqui del Maipo, su ayudante técnico, dio instrucciones aún estando sancionado en el duelo que ambos jugaron a principios de agosto.

De acuerdo al citado medio, la directiva del club reunió los antecedentes tanto en videos como fotografías y los envió a la Comisión de Disciplina de la ANFA, comprobando que incluso “el ayudante técnico estuvo en el área de camarines e ingresó al sector de canchas previo al partido”, detallan.

Sin embargo, los actos denunciados, y que bien recuerdan la polémica envuelta por Jorge Almirón en la temporada 2024 en el duelo con Huachipato, tuvieron consecuencias, según adelantan desde la Región de O’Higgins.

El 13 de octubre de 2014 una acusación cae contra Jorge Almirón por desacato en el partido ante Huachipato junto a Colo Colo. Foto: Eduardo Fortes/Photosport

El mismo diario rancagüino señala en las últimas horas que la Comisión de Disciplina de la ANFA tomó una decisión por el caso.

“Según fuentes extraoficiales, la Comisión de Disciplina de la ANFA ya habría notificado a Lautaro de Buin la pérdida de los tres puntos. El club sancionado tendría un plazo para presentar una apelación”, dice El Tipógrafo.

Un hecho que aún no tiene voz oficial. “La dirigencia de Deportes Colchagua aún no ha sido informada oficialmente de la resolución, se espera que el fallo sea oficializado durante esta semana o la siguiente“, cierra la publicación.

Esto permitiría al cuadro de la Región de O’Higgins tomar un importante impulso en pelea con Atlético Colina por el ascenso a la Segunda División.

