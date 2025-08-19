El fútbol chileno estuvo de luto durante el último fin de semana, tras conocerse el fallecimiento del jugador de Lautaro de Buin, Bastián Farías, en un confuso incidente en San Bernardo.

El futbolista de 21 años protagonizó un enfrentamiento con un carabinero de franco en el local Estación 21, que terminó con su vida. Además, hay otra persona involucrada y en riesgo vital, de acuerdo a los antecedentes que se conocen.

En redes sociales, tanto Lautaro de Buin como otros clubes como Universidad de Chile y Magallanes, donde tuvo paso por las juveniles, y los hinchas en general despidieron al jugador.

La decisión que conmueve tras muerte de un jugador del fútbol chileno

Sin embargo, de eso han pasado varios días. Y tras el duelo que el Toqui del Maipo tuvo el fin de semana ante Constitución Unido, tomaron una decisión que conmueve a todo el fútbol chileno.

A través de las redes sociales oficiales del club, el conjunto de la Región Metropolitana decidió hacer un homenaje póstumo a la memoria de Bastián Farías.

En un comunicado, detallaron que el directorio de Lautaro de Buin decidió retirar la dorsal 15 que usaba dicho jugador para siempre, tanto de la plantilla como de las camisetas.

“En reunión sostenida esta tarde, el directorio de nuestro club ha tomado una decisión muy especial y significativa: La camiseta con el dorsal número 15 queda retirada oficialmente de la plantilla de jugadores y camisetas de nuestro club”, comienza la misiva.

Bastián Farías durante su paso por Universidad de Chile. Foto: Universidad de Chile.

“Este acto busca honrar y dar memoria eterna a nuestro querido jugador Bastián Farías, quien dejó una huella imborrable en nuestra institución, dentro y fuera de la cancha”, agrega el club.

“A partir de hoy, el número 15 no volverá a ser utilizado en nuestro club, convirtiéndose en un recordatorio constante del legado, esfuerzo y pasión que Bastián entregó en cada momento defendiendo nuestros colores. Por siempre y para siempre, Bastián Farías: el 15 de Lautaro de Buin”, cierran.