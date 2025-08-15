El fútbol chileno está de luto por la muerte de Bastián Farías. El joven de 21 años perteneciente a Lautaro de Buin, perdió la vida durante la madrugada de este viernes 15 de agosto. El hecho fue catalogado como un “confuso incidente” y que es investigado por las autoridades.

El incidente se reportó en San Bernardo en las afueras de un local nocturno a eso de las tres de la mañana. El joven falleció producto de un impactos de bala que realizó un Carabinero de franco, quien se encuentra en calidad de detenido. Ahora se realizan las respectivas diligencias del caso.

ver también La reacción de Lautaro de Buin tras muerte de Bastián Farías: “Él hubiese querido…”

Lamentable incidente que Marcelo Zunino abordó en conversación con Redgol. Es que el ayudante técnico de Lautaro de Quin conoció de cerca a Farías y exigió que se aclaren los hechos.

“Es una noticia terrible. Fue titular en el último partido que ganamos ante Cabrero. Era un joven con futuro y que se estaba ganando un espacio en el fútbol. No era un delincuente ni un asaltante, era un jugador de fútbol con formación en varios clubes”, indicó de entrada el histórico defensa central.

Zunino exige justicia por muerte de Bastián Farías

Tras ello, Marcelo Zunino lamentó la situación que enfrenta el país y que ahora afectó a Bastián que perdió la vida con tan solo 21 años de edad. A su vez entregó una importante reflexión que podría ser determinante en la investigación del caso.

“No puede ser que haya sido asesinado por un Carabinero de franco, que supuestamente está entrenado para portar un arma. Es un momento terrible, porque le disparó en la cabeza. Por último le hubiese disparado en el pie si se sentía intimidado. Hoy día estamos viviendo como en las películas del lejano oeste que vemos en Netflix”, confesó.

Publicidad

Publicidad

Por lo mismo, indicó que se presentarán acciones legales para aclarar los hechos registrados en San Bernardo. “Su familia está consternada por este momento. Ellos nos respaldaron para jugar y tras ello vendrá una etapa judicial, donde nuestro abogados se reunirán con el fiscal”, agregó a Redgol.