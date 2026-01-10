Universidad de Chile sigue en la conformación de su plantel para la temporada 2026, donde ya es un hecho que no contará con un nuevo arquero en la pelea con Gabriel Castellón.

Todo, porque la dirigencia de Azul Azul decidió renovar el contrato de Cristopher Toselli por una nueva temporada, manteniendo la lucha que han llevado adelante los dos últimos años.

Si bien está entrenando con sus compañeros desde el 5 de enero, en la pretemporada en el Centro Deportivo Azul de la mano del técnico Francisco Meneghini, no se habían conocido reacciones del meta.

Por lo mismo, mandó un mensaje por sus redes sociales para hablar de la importancia de esta otro año de la U, donde ofrece, nuevamente, trabajo por el equipo.

Cristopher Toselli jugó en el Superclásico en el Monumental. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Toselli peleará el puesto con Castellón en el arco de la U

Fue en las plataformas digitales de Cristopher Toselli, donde el portero aprovechó para mandar un mensaje por su renovación con Universidad de Chile para la temporada 2026.

En ese sentido, se jugará sus cartas ante Paqui Meneghini para ser el arquero titular, teniendo en cuenta que Castellón llegó con Gustavo Álvarez que lo tenía como el número uno.

“Muy contento de seguir un año más junto a ustedes. A seguir defendiendo estos colores con el mismo compromiso y profesionalismo de siempre”, explicó en sus plataformas.

