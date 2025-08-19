Todo indicaba que Héctor Tapia sería el DT interino de Colo Colo, tras la salida de Jorge Almirón. Así lo había, incluso, dejado entrever el propio Aníbal Mosa, mandamás de Blanco y Negro. Pero, de repente, todo se derrumbó.

En lugar de Tito Tapia, dos nombres muy vinculados con el club: Hugo González y Luis Pérez. Ambos, estarán dirigiendo a Colo Colo en el duelo ante Palestino de este viernes. Y uno, en particular, mantiene una tremenda relación con la estrella alba, Arturo Vidal.

Se trata de Hugo González, uno de los DT que estuvo metido en la formación del King y que, según algunos relatos, el volante albo considera tan importante como su padre.

Consejo de Hugo González a Arturo Vidal

Hugo González fue el que inscribió a Arturo Vidal en la Sub-15 de Colo Colo, para que participase en el segundo semestre de la competencia de menores de aquel lejano 2002. Rápidamente, el King, que por ese entonces era Celia, demostró que era un gran jugador. Tanto así, que a los 16 ya jugaba en categorías mayores.

Ahora se rencuentran en Colo Colo. Y vaya qué importante es esta reunión. Hugo González no solamente apoyó a Vidal en sus primeros pasos en el fútbol, sino que, también, le dio los consejos que le cambiaron la vida.

“Mi primer consejo fue que se portara bien. Además, que fuera al colegio, que entrenara bien, que se matara porque tenía que sacar a adelante a su familia. Pero, lo más importante, es que se portara bien, porque a los 14, los chicos quieren adueñarse del mundo y hay que estar encima de ellos para que vayan por el buen camino. De esta manera Arturo le ganó a la vida, absolutamente“, confesó a Infobae, en 2023, el ahora técnico albo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Colo Colo tendrá un partido trascendental, el próximo viernes 22 de agosto. El Cacique, probablemente sin Almirón en la banca, enfrentará a Palestino, a las 18:00 horas.