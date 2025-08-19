Colo Colo tuvo una reunión clave la tarde de este martes para definir lo que será la recta final de la temporada. El Cacique confirmó la salida de Jorge Almirón, pero eso no fue lo único, ya que también se abordó la venta de una figura.

En las últimas horas se conoció que desde la MLS llegaron a buscar a uno de los jugadores del Eterno Campeón. Con oferta sobre la mesa, la dirigencia de Blanco y Negro revisó la opción y la aprobó, pero no del todo.

Y es que si bien en el Estadio Monumental dejarán partir a su estrella, lo harán bajo sus propios términos. El club enviará una contraoferta al no quedar conformes con los montos, todo contra el tiempo ya que el mercado norteamericano está a horas de cerrar.

Colo Colo acepta la venta de Alan Saldivia a la MLS, pero…

El Houston Dynamo de la MLS llegó a las oficinas del Estadio Monumental para buscar a Alan Saldivia. El zaguero puede estar viviendo sus últimas horas como jugador de Colo Colo y más luego de lo que reveló Aníbal Mosa.

Alan Saldivia arma las maletas para irse de Colo Colo rumbo a la MLS. Foto: Photosport.

El elenco norteamericano quiere un préstamo por 300 mil dólares con una opción de compra de 1,7 millones de dicha moneda. Sin embargo, si bien están dispuestos a dejarlo partir, piden aumentar los números.

Aníbal Mosa habló tras el directorio y reveló los detalles del traspaso. “Recibimos una propuesta por Alan Saldivia del Houston que fue exhibida y no nos satisfizo completamente. Hicimos una contrapropuesta“.

El mandamás albo aseguró que apenas finalizó la reunión se entregó el documento. “Respondimos en este momento, deben estar con el representante de Alan para darle la contrapropuesta que aprobó el directorio. Si la aprueba el Houston, deberían hacer el traspaso“.

Finalmente, Aníbal Mosa enfatizó en que Alan Saldivia se irá pero siempre y cuando acepten la contraoferta que hicieron. “Estamos dispuestos a que parta con las condiciones que fijó el directorio“.

Eso sí, esta movida obliga a que las cosas sean aceleradas. El mercado en la MLS cierra este jueves, por lo que quedan cerca de 48 horas para que ambas partes lleguen a acuerdo.

Colo Colo permitirá la salida de Alan Saldivia a la MLS, pero siempre que les cumplan con aumentar los montos. El Cacique se despedirá de otra figura y se desarma para el final de una temporada para el olvido hasta ahora.

¿Cuáles son los números de Alan Saldivia en Colo Colo?

Alan Saldivia se irá de Colo Colo, donde ha logrado disputar un total de 94 partidos oficiales hasta ahora. En ellos no tiene goles, ha aportado con 3 asistencias y alcanza los 7.887 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras Alan Saldivia define su futuro, Colo Colo entrena con la mira puesta en volver al triunfo en la Liga de Primera. Este viernes 22 de agosto el Cacique visita a Palestino a partir de las 15:00 horas.