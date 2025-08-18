Colo Colo está afinando los últimos detalles para terminar el vínculo con Jorge Almirón. La dura derrota en el clásico ante Universidad Católica le costó el puesto al entrenador argentino, lo que ha dado pie a la búsqueda de un reemplazante.

Apenas se confirmó que el estratega no seguirá al mando del Cacique, una larga lista de nombres comenzó a aparecer. Y si bien hay varios candidatos que de seguro estarán en análisis, hay uno en particular que le seduce y mucho a Aníbal Mosa.

El presidente de Blanco y Negro ya tiene claro cuál es el entrenador que quiere para el nuevo proceso del Eterno Campeón. Un viejo conocido del fútbol chileno y que ha sido rival a nivel internacional es la gran apuesta del mandamás albo.

Aníbal Mosa y su viejo anhelo para ser el técnico de Colo Colo

La salida de Jorge Almirón de Colo Colo tiene a Aníbal Mosa pensando en su sucesor. Nombres en carpeta hay varios, pero para el presidente de Blanco y Negro hay uno que toma ventaja: Juan Pablo Vojvoda.

Juan Pablo Vojvoda es el técnico que le gusta a Aníbal Mosa para Colo Colo.

El DT, que dejara Fortaleza de Brasil hace algunas semanas y se encuentra libre, es quien más le interesa al mandamás albo. Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado en la última edición de Los Tenores de Radio ADN.

“Nombres de técnicos que, por lo menos, están sonando y rondando en la mesa de Blanco y Negro. Está lo de Pablo Guede, Gustavo Quinteros, Vitamina Sánchez, que son nombres que habitualmente están. Pero hay un nombre que seduce mucho al presidente de Blanco y Negro y hace mucho rato“, comenzó explicando.

El reportero albo enfatizó en que, a nivel de montos, se ve difícil pero no imposible. “Se sabe que es complejo alcanzar un acuerdo económico, pero no descartaría que reciba un llamado en algunas horas“.

Ahí dio a conocer el nombre del ex Unión La Calera, quien no tiene la delantera pero es el favorito del presidente de Blanco y Negro. “Es Juan Pablo Vojvoda, es quien hace rato, no es favorito ni mucho menos, pero está en la mesa y le gusta a Aníbal Mosa“.

Quedará esperar para ver cómo se va Jorge Almirón y los plazos que se tomarán para encontrar a un nuevo DT. Hasta ahora esperan a Héctor Tapia como interino hasta el Superclásico con la U y así aprovechar la pausa del torneo para elegir al reemplazante.

Colo Colo tendrá semanas importantes para definir quién será su próximo entrenador. El Cacique apunta a cerrar bien la temporada y enfocarse en lo que será un 2026 donde deberá mejorar mucho de lo que mostró este año.

¿Cuáles fueron los números de Juan Pablo Vojvoda en Fortaleza?

En su paso por Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda logró dirigir un total de 310 partidos oficiales. En ellos consiguió 145 triunfos, 73 empates y 92 derrotas, con 488 goles a favor y 338 en contra. Ganó 2 Copa de Nordeste de Brasil (2021/22 y 2023/24).

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras busca un reemplazante para Jorge Almirón, Colo Colo se enfoca en levantar el mal momento que vive. El Cacique visita a Palestino este viernes 22 de agosto desde las 15:00 horas.