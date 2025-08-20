Arturo Vidal no vive un momento fácil en Colo Colo. Su rendimiento en los últimos partidos, sumado a sus variadas polémicas de este año, lo han hecho perder el importante apoyo de los hinchas del Cacique, quienes lo pifiaron el fin de semana pasado en el Monumental.

En medio de eso, el King enfrenta cuestionamientos respecto a su renovación. El contrato de Arturo Vidal se extenderá automáticamente por una temporada más cuando cumpla un cierto número de minutos en la cancha. Se pensaba que los alcanzaría ante U. Católica, pero…

Lo cierto es que dentro de Blanco y Negro desconocen si ya se cumplió la cláusula la renovación del mediocampista. Aníbal Mosa, presidente de la concesionaria, contó que el directorio “ya pidió la información de Arturo. Yo no sé en qué situación se encuentra el minutaje“.

En todo caso, dejó claro que “Vidal tiene un contrato y, obviamente, cuando cumpla ese minutaje, se va a renovar su contrato. Más allá de cualquier cosa que se piense, del momento que pueda estar pasando Arturo, esta institución, cuando firma un contrato, es para respetarlo”.

En Colo Colo dejan claro que el contrato de Vidal se cumplirá

Qué pasa con la renovación de Arturo Vidal

El contrato de Arturo Vidal establece la renovación automática de su estadía en Colo Colo en caso de cumplir la mitad de los minutos de la temporada. Hasta ahora, el volante suma 20 partidos y 1.377 minutos disputados.

Si se hace el ejercicio y se cuentan los 42 partidos que jugará el equipo durante la temporada, el King debe cumplir con 21 (1.890′). Aún le faltarían 513′ (casi seis partidos enteros) para poder cumplir con la cláusula de su contrato. Seguirá sumando recién después del partido contra Palestino, porque fue suspendido.