La idea era festejar el Mes Aniversario de Chile, pero hacerlo de una manera distinta a la tradicional. Por ello, esta vez no se movilizaron los trompos, tampoco se elevaron volantines, si no que con la presencia de Juvenal Olmos, ex DT de la selección chilena se aprovechó la instancia para acoger un deporte que en nuestro país se ve mucho a nivel amateur y que se prende enormemente durante todo el año: los “Gallitos”.

Es que el Torneo Nacional de Lucha de Brazos de La Reina, efectuado por la Corporación Municipal de dicha comuna, movilizó en el Centro Deportivo reinino a casi un centenar de deportistas y amplia cantidad de vecinos, destacando por su masividad y el impulso a la actividad física.

En La Reina destacó una jornada histórica para el armwrestling, organizada por Club Punisher y la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de La Reina, con la presencia de campeones nacionales y visitas internacionales que hicieron vibrar al público con cada enfrentamiento.

Los protagonistas de la jornada

Entre los protagonistas destacaron Jorge Torres, campeón Panamericano Argentina 2025 +100 Grand Máster, Cecilia Orellana , campeona invicta, categoría Máster, José “Zapallo” Orellana, Campeón Panamericano Junior +70 kg, Subcampeón Panamericano -90 kg y Campeón Nacional Open 2025, Solange Salas, Top 2 de Chile, categoría Máster y el estadounidense David Wilson, luchador y árbitro internacional, presente como invitado especial.

Gran torneo de “Gallitos” se vio en La Reina

Una jornada destacada por los asistentes y también por el edil de La Reina, José Manuel Palacios. “Es muy importante desarrollar estrategias que motiven a las personas en torno al deportes en sus distintas expresiones. El hábito de hacer ejercicios es adquirido, por lo que es muy importante propulsar la práctica deportiva a toda edad en la comuna. Por ello, este tipo de encuentros es muy bienvenido para seguir impulsando la actividad física y la presencia de amplio público es refrendar que estamos en la vía correcta”, resumió.

Publicidad

Publicidad

Otro que contagió emoción fue el Director de la Corporación de Deportes de la Reina, Juvenal Olmos. “Es hermoso ver cómo la familia se reúne en torno al deporte y también el interés de la comunidad reinina en torno a este tipo de actividades”, señaló.

ver también Es pescador, jugó el Mundial Sub 20 que ilusionó a todo Chile y confía en la Roja de Córdova: “Juegan de local”

El ex DT de la Roja agregó que “creemos que podemos seguir ampliando el rango de acción del deporte con el acceso gratuito en nuestra amplia gama de recintos deportivos y siempre con profesores de excelente nivel y hoy estamos claros que podemos acercar gratuitamente disciplinas como la Lucha de Brazos abriendo un taller gratuito para nuestros vecinos”, aseveró.