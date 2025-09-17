Este 2025, Chile tendrá el privilegio de organizar el Mundial Sub 20 y en los días previos a la competencia, seguramente habrá muchas historias que contar. Una fue la del gran torneo que hizo la Roja de Luis Ibarra en la Copa del Mundo que nuestro país realizó en 1987.

Por supuesto que también está la historia de aquel equipo dirigido por José Sulantay que participó en el Mundial de Holanda en 2005. Y dos años más tarde, en Canadá, otra selección encabezada por el entrañable Negro despertó el interés nacional por sus grandes partidos.

Uno de esos jugadores fue Dagoberto Currimilla, por aquel entonces lateral derecho de Huachipato. “Casi todos los que fuimos al Sudamericano y al Mundial ya estábamos jugando profesionalmente”, le dijo el retirado marcador de punta a RedGol en torno a esos recuerdos imborrables. Aquel equipo tenía varias figuras y terminó en el tercer lugar de la cita.

Dagoberto Currimilla en acción ante Argentina por la semifinal del Mundial Sub 20 de 2007. (Photosport).

¿Qué recuerdas de esa lista de jugadores?

(Arturo) Vidal era casi figura en Colo Colo. Sánchez jugaba desde los 16 años en Cobreloa. Yo ya tenía dos campeonatos jugados en Huachipato. (Jaime) Grondona en Wanderers, (Carlos) Carmona en Coquimbo, (Mathias) Vidangossy en Unión Española. Isaías Peralta, Erik Godoy, casi todos habían jugado profesionalmente.

Jaime Grondona y Carlos Carmona celebran un gol de Chile ante Nigeria. (Photosport).

Publicidad

Publicidad

ver también “Me tienen que juzgar por la juvenil”: el triste rendimiento de Nicolás Córdova con Chile en las inferiores

Dagoberto Currimilla tiene altas expectativas en Chile para el Mundial Sub 20

Hoy en día, los recuerdos de la participación de Dagoberto Currimilla en aquel Mundial Sub 20 que vio a Chile pelear en un altísimo nivel forman parte de su tesoro personal. Eso sí, lleva un tiempo alejado del fútbol profesional y está dedicado a la pesca. Dice que es una vida que le encanta, pero admite que “es ermitaña”.

Dagoberto Currimilla en acción. (Captura Instagram).

¿Tienes fe en este equipo?

Tengo fe. Juegan de local, eso es importante. Hay tres factores importantes. A Córdova le falta un poco de experiencia para dirigir la adulta, pero dejó una buena imagen en estos partidos de las Eliminatorias. Tiene cualidades para seguir como DT. Conoce los jugadores jóvenes, pero creo que le falta un poco más. No es lo mismo dirigir series menores que equipos de grandes.

Publicidad

Publicidad

Nicolás Córdova dirigió a Chile ante Brasil y Uruguay en el cierre de las Eliminatorias. Hace tiempo, lo había hecho frente a Ecuador. (Pepe Alvujar/Photosport).

¿Y qué ventajas tiene Córdova para el Mundial?

El técnico viene trabajando hace tiempo con los mismos jugadores. Conoce las divisiones inferiores y se juega en casa. La gente vio que no se ganó, pero con una buena impresión. Me gustó su forma de declarar, lo hizo muy bien y fue acertado en lo que dijo. Ojalá que les vaya bien, ahí nacerán los futuros jugadores que nos pueden llevar a un Mundial adulto.

ver también Golpe al torneo: las dos mega estrellas que no vendrían al Mundial Sub 20 en Chile

¿Cuándo es la Copa del Mundo Sub 20 de 2025?

El Mundial Sub 20 se disputará en Chile desde el 27 de septiembre hasta el 19 de octubre. Habrán sedes en el Estadio Nacional, El Teniente, Elías Figueroa Brander y el Fiscal de Talca. La Roja está en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Publicidad