La selección chilena sub 20 entra en tierra derecha de cara a su participación protagónica en la Copa del Mundo Sub 20, como anfitrión en Chile 2025. Para dicha competencia, La Roja confirmó de forma oficial sus tres últimos exámenes preparativos.

Desde la ANFP informaron que La Roja sub 20 enfrentará a sus similares de Arabia Saudita, Corea del Sur y Nigeria, duelos a disputarse a los largo de septiembre con margen intermedio.

El representativo nacional dirigido por Nicolás Córdova partirá estos amistosos el lunes 8 de septiembre contra Arabia Saudita (10:00 horas), en el CDJ OTHO de Sao Paulo, en Brasil.

Contra Corea del Sur La Roja juvenil jugará el domingo 14 de septiembre en el Complejo Deportivo de Quilín (17:00 horas), para cerrar ante Nigeria en el Monasterio Celeste de O’Higgins, en Rancagua, el sábado 20 (11:00 horas).

ver también Nico Córdova cambia de opinión: Damián Pizarro en prenómina de Chile para Mundial Sub 20

Duelos a puertas cerradas sin hinchas

Cabe considerar que la misma ANFP consignó que estos tres amistosos preparativos de la selección chilena sub 20 “se desarrollarán a puertas cerradas por acuerdo entre las federaciones“.

Tres amistosos a puertas cerradas: La Roja sub 20 de Nico Córdova confirma sus últimos exámenes antes del Mundial. (Foto: La Roja)

Publicidad

Publicidad

“Nuestro combinado nacional cerrará esta extensa preparación previa que, con estos tres partidos amistosos, sumará 18 cotejos internacionales previos, 21 microciclos y más de dos años de proceso competitivo”, sentencian desde Quilín.

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 se disputará entre el 27 de septiembre y el 19 de octubre en suelo nacional, con sede en Santiago (Estadio Nacional), Valparaíso (Elías Figueroa), Rancagua (El Teniente) y Talca (estadio Fiscal).

ver también “Mi objetivo no es ganar o perder”: Nico Córdova deja clara su meta en la selección chilena

Chile integra el Grupo A del certamen continental junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto. La Roja debutará el 27 de septiembre contra los oceánicos en el Estadio Nacional.

Publicidad