La gran sorpresa de la prenómina de la Roja para el Mundial Sub 20 fue la presencia de Damián Pizarro. Parecía que el delantero del Udinese perdía su oportunidad con Nicolás Córdova tras haberse borrado de un amistoso para privilegiar sus vacaciones, pero igualmente apareció.

En junio recién pasado, Chile jugó contra Nueva Zelanda y, pese a que estaba citado, Damián Pizarro no se presentó. “Prefirió privilegiar sus vacaciones que estar acá. No tengo mucho más comentario que hacer“, explicó con molestia Córdova en ese entonces.

Ahora, el ex Colo Colo está considerado entre los 55 nombres de la lista de buena fe de la selección chilena Sub 20. Esto no garantiza que será llamado para la Copa del Mundo, pero presenta una oportunidad de oro para el jugador cuando las puertas parecían cerradas.

La decisión de Córdova generó distintas reacciones, pero la más potente fue la de Nicolás Peric. En Radio Pauta, el exportero le hizo un fuerte llamado de atención a Damián Pizarro.

Nico Peric le hace un fuerte llamado de atención a Damián Pizarro

“Damián Pizarro cometió un error garrafal. Lo pasaste mal en el Sudamericano, tus compañeros te abrazaron y te bancaron, ¿y a la primera dices que no? No lesí. Hay cabros que se están matando por una opción ¿y tú, porque te fuiste a Europa, eres el superclase de la selección?“, dijo Nico Peric.

El portero fue durísimo con el delantero del Udinese. “Mira, sabes qué, aprovecha la oportunidad que te está dando el Nico (Córdova) o no te va a ir bien en nada“, decretó.