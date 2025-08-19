Para muchos, llamó poderosamente la atención que el técnico Nicolás Córdova pusiera al delantero Damián Pizarro en la prenómina de 55 futbolistas en la Selección Chilena para el Mundial Sub 20. Para todos, menos al periodista Fernando Solabarrieta.

El también relator se tomó un tiempo en su programa “Marca Personal” en Radio La Metro FM para explicar el contexto de la convocatoria al delantero de Udinese, y junto con defenderlo de las críticas, afirma que hay un sentido en la decisión del entrenador.

Solabarrieta y convocatoria de Pizarro al Mundial Sub 20

Las críticas surgieron luego que el ex delantero de Colo Colo prefiriera tomarse vacaciones en vez de presentarse a La Roja para los amistosos que disputaron en julio ante Nueva Zelanda. Al respecto, el periodista defendió su polémica postura.

“A él le pasaron varias cosas cuando jugó en la selección, no la pasó bien. Es un muchacho y es chico todavía. A lo mejor si fue una equivocación o no, a 19 o 20 años, si no te equivocas, ¿cuándo te vas a equivocar?“, expresó Solabarrieta sobre Pizarro.

En esa línea, el comunicador asegura que “lo que hace Nico Córdova es rescatarlo como jugador, y a mí como futbolista me parece de los que realmente podrían ser diferentes”.

¿Cuál es la actualidad del delantero?

Luego de realizar la pretemporada con Udinese, Damián Pizarro todavía forma parte del plantel “Zebrette”, aunque no sumó minutos en el estreno en Copa Italia. Todo parece indicar que seguirá en el cuadro de Friuli pese a que tiene opciones para salir a préstamo.

