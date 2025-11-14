Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
TV chilena

“Jugó con fuego, no me gusta verlo en un reality”: Claudio Palma repasa a Solabarrieta y sus adicciones

El eterno canta goles habló de la delicuada situación de su ex colega, quien vive un extenso proceso de rehabilitación.

Por Nelson Martinez

Sigue a Redgol en Google!
Solabarrieta figura en el reality El Internado.
© Mega.Solabarrieta figura en el reality El Internado.

Con impactantes confesiones, Fernando Solabarrieta ha dado que hablar las últimas semanas con su participación en el reality show “El Internado”. A poco de haber vuelto a los medios tras su rehabilitación, el periodista se animó a un nuevo desafío.

Por ello, su participación en dicho programa de Mega no dejó indiferente a su amigo y ex colega en Fox Sports, Claudio Palma. Con sentido análisis, el “Negro” lamentó el duro momento que vive el ex TVN.

“Yo lo admiro mucho y me da pena lo que vivió. Fernando es uno de los pocos periodistas que manejan muchos deportes, él era bueno en todo, además es bonito”, dijo el narrador en La Hora de Conversar.

El tirón de orejas de Claudio Palma a Solabarrieta

Claudio Palma lamentó el complejo momento de Fernando Solabarrieta, quien tomó una jugosa oportunidad económica en el reality El Internado tras su rehabilitación por adicciones a drogas.

Solabarrieta en el reality / Foto: Mega

Solabarrieta en el reality / Foto: Mega

“Te digo pena porque es un gran profesional y no me gusta verlo en un reality… Creo que fue un error, creo que podía tener una nueva oportunidad en televisión, ojalá se pare, porque él es muy bueno”, recalcó.

Publicidad

Es que tras sus oscuros días con problemas de adicciones por alcohol y drogas, Palma asegura que Solabarrieta “jugó con fuego, yo nunca noté algo extraño, nos pegamos sus farras por ahí, por ejemplo en Rusia”.

La razón que quebró la amistad entre Solabarrieta y Zamorano: “Fue la gota que rebalsa el vaso”

ver también

La razón que quebró la amistad entre Solabarrieta y Zamorano: “Fue la gota que rebalsa el vaso”

Previo a su salto al reality de Mega, el comunicador volvió a los medios en la Radio La Metro, compartiendo espacio con Luka Tudor y Oscar Garrido en “Marca Personal”.

Lee también
El gran motivo que quebró la amistad entre Solabarrieta y Zamorano
Chile

El gran motivo que quebró la amistad entre Solabarrieta y Zamorano

Solabarrieta se quiebra al hablar de su adicción: "No soy exitoso"
Noticias

Solabarrieta se quiebra al hablar de su adicción: "No soy exitoso"

Estos son todos los rivales que tendrá Solabarrieta en El Internado
Noticias

Estos son todos los rivales que tendrá Solabarrieta en El Internado

Guarello destroza el paso del fallecido Azkargorta en La Roja
Selección Chilena

Guarello destroza el paso del fallecido Azkargorta en La Roja

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo