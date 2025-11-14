Con impactantes confesiones, Fernando Solabarrieta ha dado que hablar las últimas semanas con su participación en el reality show “El Internado”. A poco de haber vuelto a los medios tras su rehabilitación, el periodista se animó a un nuevo desafío.

Por ello, su participación en dicho programa de Mega no dejó indiferente a su amigo y ex colega en Fox Sports, Claudio Palma. Con sentido análisis, el “Negro” lamentó el duro momento que vive el ex TVN.

“Yo lo admiro mucho y me da pena lo que vivió. Fernando es uno de los pocos periodistas que manejan muchos deportes, él era bueno en todo, además es bonito”, dijo el narrador en La Hora de Conversar.

El tirón de orejas de Claudio Palma a Solabarrieta

Solabarrieta en el reality / Foto: Mega

“Te digo pena porque es un gran profesional y no me gusta verlo en un reality… Creo que fue un error, creo que podía tener una nueva oportunidad en televisión, ojalá se pare, porque él es muy bueno”, recalcó.

Es que tras sus oscuros días con problemas de adicciones por alcohol y drogas, Palma asegura que Solabarrieta “jugó con fuego, yo nunca noté algo extraño, nos pegamos sus farras por ahí, por ejemplo en Rusia”.

Previo a su salto al reality de Mega, el comunicador volvió a los medios en la Radio La Metro, compartiendo espacio con Luka Tudor y Oscar Garrido en “Marca Personal”.