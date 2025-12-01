El descenso de Unión Española sigue trayendo coletazos y esta vez desde las comunicaciones. Es que Fernando Solabarrieta es un reconocido hincha del club, aunque desde su vitrina periodística hizo dura crítica al momento hispano.

Fue así que en el programa Marca Personal, de La Metro FM, el popular comunicador salió al paso de la crisis del club. Y como era de esperarse, sus dardos apuntaron principalmente a Jorge Segovia.

Es que el dueño del club no se apareció por Chile durante la terrible campaña del Rojo, donde los hinchas y el medio del fútbol chileno lo responsabilizan principalmente de la debacle hispana. Por eso, Solabarrieta le dio con todo.

La emoción de Solabarrieta por descenso de Unión Española

Fernando Solabarrieta se quebró en vivo durante el programa Marca Personal. El periodista e hincha de Unión Española no pudo contener la emoción por el duro momento del descendido club.

“Lamentablemente, Unión es comprado por un propietario que, a mi gusto, solo hizo daño más allá de algo deportivo, alejó completamente a toda esta gente de la vida institucional. Convirtió a Unión Española en un juguete propio”, lanzó, contra Jorge Segovia.

Pero no se quedó ahí, ya que según Solabarrieta, el futuro del equipo es más apocalíptico aún con miras a la Primera B. Por eso, no cree que Unión vuelva rápidamente a Primera.

“Eso (administración de Jorge Segovia) no podía tener ningún fin bueno, en algún momento iba a suceder esto (descenso). Estoy muy triste, pero además pesimista por lo que pueda venir”, cerró.

Así reaccionó Solabarrieta: