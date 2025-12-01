Audax Italiano celebró 115 años de vida, en un aniversario que no fue como cualquier otro y que hizo festejar particularmente a sus hinchas. Es que mientras disfrutaban de la cena en masiva junta, Unión Española descendía a Primera B.

Todo eso pasó al mismo tiempo en la tarde de este pasado domingo, donde posteriormente la formalidad de la cena y reunión itálica pasó al caos en medio de la celebración. Ahí, los hinchas le cayeron con todo a su archirrival de colonias.

Hasta con bengalas se vio en redes sociales saltando y cantando a los fanáticos de los tanos, quienes veían como Unión Española perdía sobre el final su partido ante O’Higgins y timbraba el descenso a Primera B.

Así celebró Audax la debacle de Unión Española

En viral video, fanáticos de Audax Italiano revivieron la rivalidad con Unión Española en el posteo de cuenta partidaria de los tanos. Ahí se vio el mensaje “descendiste en el aniversario de tu papá”.

La publicación tuvo el “like” de Marcelo Zunino, histórico y referente del club, quien constantemente da que hablar en redes sociales a la hora de analizar la actualidad itálica.

Por contraparte, el ex jugador de Unión Española, Ramsés Bustos, también se dejó caer en la publicación. Si antes fue él el que se burlaba de sus rivales, ahora estalló por los festejos rivales contra el descenso.

“Su única alegría en 50 años, alérgicos a los títulos”, comentó el ex hispano, quien rápidamente encontró furiosas respuestas de los hinchas itálicos, quienes seguían celebrando el descenso de Unión Española.