Unión Española vive un momento crítico en la Liga de Primera. La derrota contra Deportes Limache dejó a los hispanos al borde del descenso y con la posibilidad de perder la categoría este mismo fin de semana. Y, para empeorar todo, se suman rumores sobre una venta del club.

A inicios de esta semana, comenzó a circular información de que Jorge Segovia, expresidente del club y actual propietario, había tomado la decisión de vender Unión Española y hasta el Estadio Santa Laura.

La noticia causó muchísimo revuelo y llevó a que, ahora, el club se manifestara: “Las versiones que han circulado en distintos medios y portales de noticias durante los últimos días, respecto a una supuesta venta de la institución, son absolutamente falsas“.

“Estas informaciones carecen de sustento y no representan la realidad del club, cuyo compromiso con su proyecto deportivo e institucional se mantiene firme“, relataron desde Independencia.

Unión Española aclara los rumores de una posible venta

En esa línea, U. Española señaló que “resulta especialmente lamentable que un medio como El Mercurio difunda información incorrecta y sin respaldo, más aún en una semana en la que todas las energías y la concentración de la institución están puestas en conseguir un triunfo este domingo“.

Los hinchas no demoraron en reaccionar al comunicado. “¿Qué compromiso firme? Si en 2 años no pueden poner luces a un estadio, es clara señal de abandono”, manifestó uno. “Ojalá lleguen quienes puedan querer de verdad nuestra institución”, mencionó otro.

A nivel deportivo, el foco está en el partido de este domingo 30 de noviembre contra O’Higgins en el Santa Laura. Solo un triunfo y una derrota paralela de Deportes Limache (que juega contra U. La Calera) les permitiría a los hispanos llegar vivos a la última fecha de la Liga de Primera.

