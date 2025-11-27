Unión Española vive una angustiante situación y podría perder la categoría en la próxima fecha. Para incentivar el apoyo de sus hinchas, decidieron poner precios populares para el choque con O’Higgins.

Los Hispanos comenzaron la temporada jugando la Copa Sudamericana, metiéndose en la fase de grupos de la otra mitad de la gloria, pero hoy están a detalles de irse a la Primera B del fútbol chileno. Un choque de realidad que no deja dormir a sus hinchas.

Precios populares para ver a Unión Española

Unión Española perdió una verdadera final ante Deportes Limache en la fecha anterior y quedaron muy complicados en la tabla de posiciones. Se encuentran en el 15° lugar con 21 puntos, a 4 unidades del Tomate Mecánico. Restando dos fechas y 6 unidades en disputa, la misión parece casi imposible dijo Tom Cruise.

Una de las claves de la victoria de los limachinos ante los hispanos, fue el gran apoyo con el que contaron en las galerías del Estadio Lucio Fariña Fernández tras disponer de precios populares. Desde Independencia tomaron nota y para el encuentro ante O’Higgins de Rancagua, seguirán el ejemplo de su rival.

De cara al duelo contra el Capo de Provincia, desde Unión Española informaron que tendrán valores reducidos en sus entradas. Galería Sur tendrá un costo de 3.000 pesos, Andes a 6.000 pesos, Tribuna Lateral a 15.000 pesos y Marquesina a 25.000 pesos. Se pueden comprar en Puntoticket.

“Este domingo necesitamos que la Catedral vuelva a latir fuerte en nuestro partido ante O’Higgins y tu apoyo es fundamental. Más que nunca, debemos estar juntos, alentando con fuerza al Rojo de Independencia para afrontar este importante desafío“, escribieron en las redes sociales del club.

Vale recordar que en este encuentro no habrá venta de entradas para la hinchada visitante. El choque entre Unión Española y O’Higgins será este domingo 30 de noviembre a las 18:00 horas en el histórico Estadio Santa Laura de Independencia.