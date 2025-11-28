Una de las situaciones más polémicas que se vivió el último fin de semana en la Liga de Primera se vivió en Rancagua, donde Universidad de Chile rescató un valioso triunfo ante O’Higgins, y que provocó una dura reacción del Tribunal de Disciplina de la ANFP.

Todo, a raíz de la acción que realizó el defensor Felipe Faúndez, que tras un cobro desfavorable a su equipo en mitad de cancha, no tuvo mejor impulso que lanzarle un pelotazo al árbitro Franco Jiménez, quien no dudó en mostrarle tarjeta roja.

Para peor, el informe del juez central fue contundente sobre la acción del hombre de O’Higgins. “Luego de sancionar una infracción en contra de su equipo, reacciona violentamente lanzándome un pelotazo con evidente intención de golpearme, pero sin lograr su objetivo”, señaló el silbante.

Duro castigo a jugador de O’Higgins por pelotazo a árbitro

Luego de evaluar el informe de Jiménez, la primera Sala del Tribunal de Disciplina tomó una drástica decisión que obligará al técnico de los celestes, Francisco Meneghini, a realizar modificaciones en su esquema. Y para peor, por lo que resta del torneo nacional.

Es que la sanción del ente jurídico de la ANFP es que Faúndez fuera suspendido por dos encuentros, por consiguiente, no volverá a jugar con O’Higgins en las últimas dos jornadas en Liga de Primera, ante Unión Española este fin de semana y Everton en la siguiente.

La buena noticia para los rancagüinos es que como ya hace un buen rato cumplieron con la regla de minutos con futbolistas Sub 21, no tendrán la obligación de utilizar a un juvenil. Un dolor de cabeza menos para “Paqui” en su lucha por entrar a Copa Libertadores.

Felipe Faúndez recibiendo la tarjeta roja de Franco Jiménez con O'Higgins ante la U

Los números de Felipe Faúndez en 2025

Entre Liga de Primera y Copa Chile, el defensor y seleccionado nacional que jugó el Mundial Sub 20 disputó un total de 1.810 minutos en cancha durante 26 encuentros, en los que registró dos goles y una asistencia, recibió seis tarjetas amarillas y la expulsión ante la U.

¿Cuándo juegan los celestes?

Por la 29° y penúltima fecha del Torneo Nacional, O’Higgins visitará a Unión Española en el Estadio Santa Laura, en duelo a disputarse este domingo 30 de noviembre desde las 18:00 horas.

