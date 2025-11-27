Coquimbo Unido campeón se prepara para enfrentar a Universidad de Chile por la 29° y penúltima fecha de la Liga de Primera 2025. Y Sebastián Cabrera, el jugador del Pirata que se desenvuelve por toda la banda izquierda, dejó una declaración insólita.

Es que Coquimbo sostiene una temporada increíble, que lo declaró campeón del fútbol chileno de forma histórica e inédita, con larga ventaja sobre el resto de los equipos.

En el programa De Fútbol Se Habla Así de DSports Chile, Cabrera explicó que todo ha sido tan surrealista que recién este pasado miércoles logró darse cuenta de forma consciente que levantaron el Huemul de Plata.

“La verdad es que me siento bastante sorprendido por el momento que vivimos actualmente… Ayer tuvimos una actividad, una cena con el plantel. Fue el momento en que asimilo que salimos campeones, que logramos algo histórico y que seguimos rompiendo récords“, dijo Cabrera.

Las claves de Coquimbo, tempranero campeón de Chile

El carrilero agregó que “esto ha sido gracias al esfuerzo que hemos hecho. Desde la primera vez que nos juntamos en diciembre que confiamos en este cuerpo técnico y su proyecto. Y dicho y hecho: la humildad, el trabajo, disciplina, convicción y confianza son factores que ayudaron a que levantáramos la copa a falta de cuatro fechas. El torneo aún no acaba, y no dimensiono tampoco por qué aún no termina”.

Coquimbo campeón hace varias semanas: jugador recién “se entero”.

“Creo que nosotros mismos nos metimos en ese problema de salir campeones antes (risas). Tenemos que asumir que podemos hacer más historia si seguimos rompiendo la historia. Pero nosotros nos enfocamos día a día, en el próximo partido“, complementó.

Por último, Sebastián Cabrera sentenció que “fue con esa mentalidad que logramos ganar todos los partidos que ganamos este año y no va a ser la excepción en el duelo del martes contra la U”.

Los coquimbanos registras 71 puntos a falta de dos fechas fecha, con 22 triunfos, cinco empates y sólo una derrota en 28 partidos jugados. La última caída del Pirata en la Liga de Primera 2025 data de finales de abril, en el 2-0 de Colo Colo.

