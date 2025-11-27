Se viene uno de los partidazos de la fecha, donde se puede romper un récord de años del Ballet Azul. Ahí, U de Chile buscará que Coquimbo no supere a su histórico equipo de los años 60 con la racha de triunfos en línea.

En la otra vereda, los piratas quieren seguir haciendo historia y si logran ganarle a la U, romperá la marca de 61 años que posee el Ballet Azul, con 16 victorias seguidas. Por eso, Miguel Pinto salió al paso desde el puerto.

El ayudante técnico de Esteban González nació futbolísticamente en los azules, pero hoy vive y respira Coquimbo Unido. Por eso, habló del desafío de seguir sumando triunfos en el cierre del torneo.

Miguel Pinto avisa que Coquimbo va por más

El ayudante técnico en Coquimbo Unido, Miguel Pinto, habló con ESPN Chile y dejó en claro que en Coquimbo no se conforman. Por ello, quieren romper el record del Ballet Azul y seguir ganando.

Miguel Pinto y su año dorado en Coquimbo /Photosport

“Respetamos nuestro trabajo. Aún queda porque para nosotros el salir campeón es algo increíble, pero sabemos que la exigencia está en cada partido y cómo te van a medir, cómo van a hablar, es de cada partido”, partió diciendo.

Fue ahí que le mandó un recado a sus rivales en el torneo, diciendo que “muchas veces se les olvida que salieron campeones y todo, les gusta el otro morbo, el que se caiga Coquimbo, esperemos no darles en el gusto”.

U de Chile recibirá a los aurinegros finalmente este martes 2 de diciembre, a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, en un partido que cambió de día tras estar programado inicialmente para el lunes.