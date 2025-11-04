Coquimbo Unido se coronó como el campeón del fútbol chileno en la Liga de Primera 2025, cuando todavía quedan cuatro fechas por disputar en la competencia.

Por lo mismo, un tema que todavía no se ha visto, pese a las importantes celebraciones en la ciudad, tienen que ver con el plantel 2026, donde hay detalles que ver e importantes renovaciones.

Una de ellas es con el propio técnico Esteban González, quien finaliza con la temporada que los coronó, donde todavía falta una conversación con la dirigencia pirata.

“Hay tiempo todavía, yo creo que no somos un cuerpo técnico que anda hablando ni preocupándose públicamente de eso por respeto a los jugadores”, comentó Miguel Pinto, su ayudante.

12 jugadores y el cuerpo técnico tienen que ver la renovación en Coquimbo Unido. Foto: Andres Pina/Photosport

¿Qué pasa con la renovación de Esteban González?

Fue en conversación con Redgol donde la mano derecha del Chino González, destacó los pasos que se vienen con el final de temporada, donde entienden que los jugadores de Coquimbo Unido serán buscados por otros equipos.

“Imagina que hay algunos jugadores que todavía tienen que renovar y no lo han hecho y que el técnico lo haga antes se ve mal. Yo estuve en la posición del jugador, por eso mantenemos el respeto”, detalló.

Por lo mismo, asegura que hay decisiones que se tienen que tomar como grupo y hay otras personales que se deben respetar, porque cada uno tiene sueños en la carrera deportiva.

“Siempre hemos sido cautelosos para conversar las cosas internas, de índole personal, familiar de cada jugador. Uno puede decir muchas cosas, pero el jugador tiene ambición, tiene su familia que toma decisiones y el técnico también tiene algo que decir y eso se genera al final de año”, precisa.

En ese sentido, el ex portero deja claro cómo se tomarán los próximos partidos, pese a ya ser campeones: “Seguimos trabajando, quedan cuatro partidos, los equipos que vamos a enfrentar merecen todo el respeto de competir porque se juegan puntos importantes y nosotros la ambición de seguir sumando, de seguir sumando partidos ganados, es una puntuación que no se ha hecho nunca”.

Esteban González tiene contrato hasta el final de la temporada. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

¿Quiénes terminan contrato en Coquimbo Unido?

Al igual que Esteban González, hay un largo listado de jugadores que finalizan contrato con Coquimbo Unido y tienen que conversar con la dirigencia, con miras a la Copa Libertadores 2026.

Entre ellos están Matías Palavecino, Cristián Zavala, Francisco Salinas, Cecilio Waterman, Diego Sánchez, Manuel Fernández, Juan Cornejo, Sebastián Galani, Alejandro Camargo, Elvis Hernández, Nicolás Johansen y Nahuel Donadell.