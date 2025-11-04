Los festejos del primer histórico título en Coquimbo Unido no se detienen. El cuadro Pirata domó a su antojo la Liga de Primera 2025, con varias figuras que de seguro serán la gran tentación de los grandes de la capital en el próximo mercado de fichajes.

Uno de ellos es sin duda Matías Palavecino. El volante argentino fue un pilar a la hora de aportar talento en delantera y es apuntado como uno de los que probablemente se irá del club una vez llegue a su término esta temporada.

El trasandino finaliza su contrato, por lo que si quiere quedarse a jugar la próxima Copa Libertadores deberá extender su vínculo con los piratas. Y ojo, que en la cuarta región ya avisaron que harán los esfuerzos para que eso suceda.

“Queremos que se queden todos”

Pablo Ramírez, gerente deportivo de los piratas, declaró en charla con ADN Radio que “Matías Palavecino queda libre, digamos, el 31 diciembre. Lo vamos a intentar retener, pero no depende cien por ciento de nosotros”.

“Escapa de nosotros. Ayer tal vez por la emoción, pero ayer casi no hubo ningún jugador que no me abrazara y que dijera que teníamos que hacer la copa juntos. No hubo ninguno, pero es probablemente por la emoción”, agregó.

En ese sentido, el dirigente sostuvo que “después llega el momento de los números, de lo que les dicen sus representantes y todo puede ser. Pero nuestra disposición es, dentro de nuestro esquema, dentro de nuestro presupuesto, es literalmente que se queden todos”.

“De los jugadores que tienen contrato a largo plazo con nosotros, que son más o menos la mitad del plantel, no tenemos ningún acercamiento ni ninguna oferta”, concluyó.

Los números de Matías Palavecino en este 2025

El volante argentino de 27 años en esta temporada ha jugado un total de 35 compromisos, siendo 25 por la Liga de Primera y 10 por la Copa Chile. Suma siete tantos y 12 asistencias en 3064 minutos de acción.

El próximo partido de Coquimbo Unido

El Pirata jugará su próximo encuentro como campeón ante Palestino este sábado 8 de noviembre a partir de las 17:30 horas en el Estadio Municipal de La Cisterna. Este duelo será válido por la fecha 27 de la Liga de Primera 2025.