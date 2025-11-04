Esteban González disfruta de lo cosechado luego de un campañón con Coquimbo Unido. El técnico, que se coronara campeón de la Liga de Primera este fin de semana junto a los Piratas, se deja querer no sólo por los hinchas Aurinegros, sino que también por los grandes.
Gracias a lo que hizo en la temporada 2025, no son pocos los que quieren que alguno de los grandes le dé la oportunidad. Si bien la Universidad Católica está bien con Daniel Garnero, en Colo Colo la continuidad de Fernando Ortiz no está asegurada si no clasifica a Copa Sudamericana y Gustavo Álvarez parece estar viviendo sus últimos días en la U de Chile.
Ante este panorama, el nombre del estratega chileno ha comenzado a sonar para tomar el puesto. Aunque más allá del deseo de los hinchas, lo cierto es que no es algo que esté en sus planes por ahora.
Esteban González le hace el quite a los grandes: “No me quita el sueño”
Pese a que hoy cuenta con un respaldo por haber sido campeón, a Esteban González no le interesa llegar a un grande. Ya sea Colo Colo, la U o la UC, el entrenador está enfocado en seguir haciendo historia junto a Coquimbo Unido.
Esteban González se sinceró sobre una salida de Coquimbo Unido para dar el salto a un grande. Foto: Photosport.
“Tomé una decisión muy importante cuando me retiro en 2016 y el 2017 ayudé a Deportes Concepción en el equipo de la resistencia. Después me ofrecieron dirigir, tenía 34 años y me ofrecieron seguir jugando, pero quería tomar esa decisión”, comenzó señalando a los micrófonos de Los Tenores de Radio ADN.
Tras ello, Esteban González enfatizó en que ni la selección chilena es su objetivo por ahora. “Hoy mis energías están en Coquimbo, mentiría si no digo que quiero dar un paso importante, pero estoy muy bien acá. Ser campeón es un sueño“.
“Viene muy de cerca la recomendación. Uno tiene la capacidad, soy estudioso del fútbol. Mentiría si hablo de economía porque no sé nada, pero sí sé de fútbol. La preparación es parte de mi trabajo, de crecer en mis áreas, que los jugadores entiendan y tengan un aprendizaje significativo. Eso me mueve“, complementó.
Aunque posteriormente, entró de lleno en un posible arribo a uno de los grandes, descartándolo por ahora. “Los resultados y vitrina de Primera División es grande, pero los desafíos han estado toda mi vida. No me quita el sueño pasar por Santiago, mi foco y energía están puestas acá“.
Finalmente y en esa misma línea, el DT remarcó que prefiere ir paso a paso en lugar de hacerse expectativas. “Ya llegará el momento, no me quiero apurar, llegará cuando tenga que llegar. Estoy tranquilo por lo realizado“.
Esteban González se baja de cualquier chance de llegar a alguno de los grandes en la temporada 2026. El técnico sólo piensa en Coquimbo Unido, equipo en el que ya hizo historia pero no se conforma y va por más.
¿Cuáles son los números de Esteban González al mando de Coquimbo Unido?
Esteban González ha logrado dirigir un total de 46 partidos oficiales en su paso por Coquimbo Unido. En ellos ha conseguido 30 triunfos, 10 empates y 6 derrotas, con 72 goles a favor y 34 en contra. Ganó la Liga de Primera 2025.
¿Cuándo y a qué hora juega Coquimbo Unido?
Esteban González y Coquimbo Unido celebran el título pero con la mira puesta en la próxima fecha del torneo. Este sábado 8 de noviembre desde las 17:30 horas los Piratas viajan a Santiago para visitar a Palestino.