Mono Sánchez habla del fin de su contrato con Coquimbo Unido: “Fue un largo camino”

El portero de los Piratas habló sobre su presente en el club y que pasará para la próxima temporada.

Por Andrea Petersen

El portero de Coquimbo Unido habló de su continuidad.
Coquimbo Unido dejó su marca este domingo tras vencer a Unión La Calera y se coronó, por primera vez en su historia, como campeón del futbol chileno. Con la clasificación a Copa Libertadores ya asegurada, muchos se preguntan que pasará con el plantel el próximo año y cuáles son sus figuras que podrían partir.

En ese contexto, el portero Diego “Mono” Sánchez es uno de jugadores que finaliza su contrato a finales del 2025, y tras la increíble campaña, los hinchas no quieren que deje el barco pirata, sentimiento que el jugador comparte.

Al ser consultado por los medios sobre su futuro, el guardameta señaló: “se me acaba el contrato, pero, no sé, pregúntele al presidente”, añadiendo que obviamente se quiere quedar, “porque me siento parte de la ciudad, del equipo y costo harto. Fue un largo camino como para no seguir”.

Mono Sánchez analiza la gran campaña de Coquimbo Unido

El jugador se refirió a la racha ganadora que arrastra el equipo, comentando que “me gusta que la gente haga valer su entrada, porque no es barata y hay que hacer un buen show. Aparte de atajar, hay que hacer show y eso no lo hace cualquier arquero”.

Añadiendo que a pesar del triunfo, el campeonato aún no termina. “Hay que seguir, seguimos con arco en cero, sin perder el foco, igual se siente que se llegó a la meta, pero falta y espero que en lo personal seguir marcando récords”.

También se refirió al duro año que enfrentó el DT, Esteban González, y el emotivo abrazo que compartieron tras el fin del partido. “Con el Chino fuimos hasta compañeros en Palestino, así que hay un cariño gigante. El Chino perdió a su papá este año y son cosas que marcan un camino, un lindo cuesto”, puntualizó Sánchez en conversación con los medios.

