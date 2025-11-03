El capitán del histórico plantel de Coquimbo Unido que alzó el título en la Liga de Primera 2025 tiene muchísima más alegría de la que puede transmitir. Se trata de un incansable mediocampista que se erigió como uno de los bastiones en la sólida campaña de los Piratas.

A falta de cuatro partidos, el equipo adiestrado por Esteban González ya se consagró monarca de la máxima categoría del fútbol chileno. Y tuvo a Sebastián Galani como referente indiscutido. Tanto fuera como dentro de la cancha. El “7” aurinegro tuvo una suerte de revancha.

Volvió al club luego de un paso infructuoso por Universidad de Chile y otra breve estadía en Universidad Católica. Y qué mejor manera de cerrar la temporada: con un título inédito para la institución. “Aún no asimilo esto. Soy hincha del club”, manifestó Galani.

“Conversamos con el Mono (Sánchez), me hueveaba porque no tengo muchas emociones. Contento, quizá después lo asimile. Soy canterano feliz de ser campeón”, apuntó el volante central de 28 años en un diálogo con TNT Sports. Por supuesto, el arquero también se hizo presente junto a su compañero de pieza en las concentraciones.

Sebastián Galani recibió el trofeo de manos de Pablo Milad, el presidente de la ANFP. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Sánchez dijo que “queríamos esto. Yo también quería dar la vuelta acá con nuestra gente. Ahora estamos acá como debería ser. Me emociona mucho. Es de palo este hueón. La cagó. Dormimos juntos de nuevo. Se mantuvo el arco en cero, el amor va a perdurar”. Una humorada más del experimentado arquero.

Galani, el capitán del Coquimbo Unido campeón: “Mono Sánchez me hace acordar al…”

Sebastián Galani fue el capitán y un inagotable motor de Coquimbo Unido, que en la fecha 26 de 30 que tiene la Liga de Primera ya se consagró como campeón en la máxima categoría. “Mono Sánchez es un cabro chico”, detalló el mediocampista surgido de las inferiores del Barbón.

“Me hace acordar al liceo. Molesta harto, pero al final me río. No tengo por qué enojarme con él”, manifestó el Seba Galani, quien seguramente con el correr de los días podrá dimensionar el hito histórico que acaba de conseguir junto a sus compañeros.

Diego Sánchez siempre puede ser el alma de la fiesta. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Por cierto, en esa misma charla, el Mono Sánchez prometió un festejo desenfrenado y una cábala a cumplir. “Ahora estamos más grandes, hay que celebrar más fuerte. Creo que el pelo se va”, sentenció el golero, quien ya había sido campeón del fútbol chileno con la Unión Española 2013. Porque viejo es el viento y todavía sopla…

